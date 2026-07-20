Trots avtalet: Kina klämmer åt USA

Vita huset: ”Inte perfekt”

Företrädare för Vita huset uppger att Kina inte följer avtalet som den amerikanska sidan tolkar det.

Trump och andra i den amerikanska ledningen har ändå varit tveksamma att driva frågan för att inte störa relationen och avtalet.

ANNONS

Jamieson Greer, biträdande amerikansk handelsrepresentant, sträcker sig så långt som att säga att Kinas efterlevnad av avtalet ”inte varit perfekt”.

Kina står för mer än 90 procent av världsproduktionen av magneter baserade på sällsynta jordartsmetaller.

Det kommer att ta ett stort antal år innan USA genomfört sina satsningar på att bygga alternativa leveranskedjor.

Nato varnar Ryssland: ”Vi är beredda”. Dagens PS

Hemma från Kina med knuten näve som segertecken. Men nu växer irritationen när Kina håller export av jordartsmetaller till Trumps USA nere. (Foto: Mark Schiefelbein/ AP-TT)

Betydligt lägre nu

Därför är amerikansk industri utlämnad åt de exportrestriktioner Kina inför eller lättar på.

Tullstatistik visar att leveranserna stabiliserats under året, men att de fortfarande ligger långt under nivåerna innan Trumps handelskrig.

Den månatliga exporten från Kina till USA låg i genomsnitt på 479 ton första halvåret i år, att jämföra med 586 ton i snitt under treårsperioden 2022-2024.

ANNONS

Siffrorna i statistiken inkluderar inte magneter i färdigmonterade produkter.

Så vill Kina styra Ryssland efter Putin. Dagens PS