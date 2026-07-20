Kina exporterar 20 procent färre magneter till USA trots vapenvilan efter handelskriget. ”Kina följer inte avtalet”, menar USA.
Trots avtalet: Kina klämmer åt USA
Kinas leveranser av magneter från sällsynta jordartsmetaller ligger kvar långt under nivåerna från tiden före Donald Trumps handelskrig.
Nu ifrågasätter den amerikanska administrationen om Kina verkligen lever upp till avtalet mellan länderna.
Tulluppgifter visar att exporten till USA av dessa viktiga industrikomponenter ligger cirka 20 procent under genomsnittsnivån för perioden 2022-2024, det vill säga tiden innan Kina begränsade tillgången till dem som svar på Trumps handelskrig.
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Central del i avtalet
Kinas löfte om att upprätthålla leveranserna av kritiska material, däribland magneter av sällsynta jordartsmetaller, var en central del av det avtal som slöts i oktober mellan Trump och Kinas president Xi Jinping om att pausa handelskonflikten, skriver Bloomberg.
Komponenterna är avgörande för en rad industrier, från elbilar och fabriksautomation till försvarsmateriel, vilket gör tillgången till dem till en högprioriterad fråga för amerikanska tillverkare.
Vita huset: ”Inte perfekt”
Företrädare för Vita huset uppger att Kina inte följer avtalet som den amerikanska sidan tolkar det.
Trump och andra i den amerikanska ledningen har ändå varit tveksamma att driva frågan för att inte störa relationen och avtalet.
Jamieson Greer, biträdande amerikansk handelsrepresentant, sträcker sig så långt som att säga att Kinas efterlevnad av avtalet ”inte varit perfekt”.
Kina står för mer än 90 procent av världsproduktionen av magneter baserade på sällsynta jordartsmetaller.
Det kommer att ta ett stort antal år innan USA genomfört sina satsningar på att bygga alternativa leveranskedjor.
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Betydligt lägre nu
Därför är amerikansk industri utlämnad åt de exportrestriktioner Kina inför eller lättar på.
Tullstatistik visar att leveranserna stabiliserats under året, men att de fortfarande ligger långt under nivåerna innan Trumps handelskrig.
Den månatliga exporten från Kina till USA låg i genomsnitt på 479 ton första halvåret i år, att jämföra med 586 ton i snitt under treårsperioden 2022-2024.
Siffrorna i statistiken inkluderar inte magneter i färdigmonterade produkter.