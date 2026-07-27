Försvar, energi och bank: Här är börsnoteringarna Deutsche Bank tror mest på

Starkt intresse för försvar och AI

Enligt konsultbolaget EY:s marknadsanalys väntas intresset för AI- och försvarsrelaterade bolag fortsätta vara starkt in i 2026 och 2027.

Å andra sidan tror PwC att bioteknikbranschen redan visat tecken på återhämtning, med 13 börsnoteringar bara under andra kvartalet 2026, jämfört med sju under hela 2025.

Stora valmöjligheter

För investerare och småsparare innebär trenden framför allt fler valmöjligheter. Privatpersoner spelar en allt större roll på IPO-marknaden och påverkar redan hur bolag strukturerar sina noteringar.

Fördelen med att flera medelstora bolag är aktiva ger möjlighet till bredare riskspridning jämfört med att enbart investera i ett fåtal jättenoteringar.

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Alla börsnoteringar går inte bra

Det finns samtidigt finns skäl till försiktighet. Förra årets IPO-marknad präglades av så kallade ”down round”-noteringar, alltså bolag som tvingats notera sig till lägre värdering än under tidigare privata kapitalrundor.

Det är en påminnelse om att inte alla börsnoteringar blir framgångsrika bara för att marknadsklimatet är gynnsamt.

Försvar och energi vinnare

Olsson pekar särskilt ut försvar och energi som vinnarsektorer. Inom försvar drivs affärerna av att traditionella försvarsbolag köper upp yngre teknikföretag inom bland annat cyberförsvar.

Energisektorn å andra sidan gynnas av det enorma elbehovet från AI och datacenter. Det har enligt branschanalyser redan lett till ökade investeringar i både traditionell och alternativ energiproduktion. Inte minst kärnkraft.

Ny våg av bankaffärer

Han bedömer också att dagens geopolitiska oro inte bromsar företagsaffärer nämnvärt, så länge börserna förblir stabila, samt att hållbarhetsfrågor efter några tysta år är på väg tillbaka som drivkraft för investeringar.

Dessutom väntar han sig en ny våg av gränsöverskridande bankaffärer, ett mönster som varit ovanligt sedan finanskrisen 2008 men som han menar att förutsättningarna nu finns för igen.

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Aktiv marknad, men inte riskfri

Vad en småsparare kan ta med sig är framför allt att en mer aktiv börsnoteringsmarknad inte är samma sak som en riskfri marknad.

Fler bolag som går till börsen ger visserligen fler valmöjligheter och bredare exponering mot sektorer som försvar, energi och AI-infrastruktur. Men historiken visar att nya noteringar generellt sett är mer volatila än redan etablerade bolag, och att inte alla lever upp till de förväntningar som finns vid själva noteringstillfället.

Prognoser förändras

Att en sektor pekas ut som en ”vinnarsektor” av en enskild bankanalytiker är dessutom en bedömning, inte en garanti. Och som vi skrivit om tidigare, analytiker har ofta fel.

Sådana prognoser förändras ofta i takt med nya geopolitiska eller ekonomiska händelser.

Det är också värt att komma ihåg att investmentbanker och rådgivningsfirmor som skriver optimistiskt, själva tjänar pengar på att fler bolag noteras och att aktiviteten på marknaden är hög.