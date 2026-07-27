Efter årets rekordstora amerikanska börsnoteringar spår Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson att 2027 blir året då fler, men mindre, bolag följer efter till börsen. Det öppnar nya möjligheter för både storinvesterare och vanliga småsparare. Men historiken manar också till viss försiktighet.
Försvar, energi och bank: Här är börsnoteringarna Deutsche Bank tror mest på
De framgångsrika jättenoteringarna under 2026 kommer skapa en positiv ”svanseffekt” som får fler, mindre bolag att våga sig ut på börsen nästa år
Det säger Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank till Dagens Industri. Men förutsättningen är att börsuppgången visar sig hålla i sig.
Positiv spridning
Mönstret syns redan internationellt. Enligt investmentbolaget General Atlantic har årets IPO-våg hittills dominerats av jättenoteringar inom AI, rymdteknik och försvar
Men om de fortsätter utvecklas väl på börsen väntas det ge en positiv spridningseffekt som öppnar upp för fler medelstora bolag och sektorer som tidigare stått i skuggan.
Starkt intresse för försvar och AI
Enligt konsultbolaget EY:s marknadsanalys väntas intresset för AI- och försvarsrelaterade bolag fortsätta vara starkt in i 2026 och 2027.
Å andra sidan tror PwC att bioteknikbranschen redan visat tecken på återhämtning, med 13 börsnoteringar bara under andra kvartalet 2026, jämfört med sju under hela 2025.
Stora valmöjligheter
För investerare och småsparare innebär trenden framför allt fler valmöjligheter. Privatpersoner spelar en allt större roll på IPO-marknaden och påverkar redan hur bolag strukturerar sina noteringar.
Fördelen med att flera medelstora bolag är aktiva ger möjlighet till bredare riskspridning jämfört med att enbart investera i ett fåtal jättenoteringar.
Alla börsnoteringar går inte bra
Det finns samtidigt finns skäl till försiktighet. Förra årets IPO-marknad präglades av så kallade ”down round”-noteringar, alltså bolag som tvingats notera sig till lägre värdering än under tidigare privata kapitalrundor.
Det är en påminnelse om att inte alla börsnoteringar blir framgångsrika bara för att marknadsklimatet är gynnsamt.
Försvar och energi vinnare
Olsson pekar särskilt ut försvar och energi som vinnarsektorer. Inom försvar drivs affärerna av att traditionella försvarsbolag köper upp yngre teknikföretag inom bland annat cyberförsvar.
Energisektorn å andra sidan gynnas av det enorma elbehovet från AI och datacenter. Det har enligt branschanalyser redan lett till ökade investeringar i både traditionell och alternativ energiproduktion. Inte minst kärnkraft.
Ny våg av bankaffärer
Han bedömer också att dagens geopolitiska oro inte bromsar företagsaffärer nämnvärt, så länge börserna förblir stabila, samt att hållbarhetsfrågor efter några tysta år är på väg tillbaka som drivkraft för investeringar.
Dessutom väntar han sig en ny våg av gränsöverskridande bankaffärer, ett mönster som varit ovanligt sedan finanskrisen 2008 men som han menar att förutsättningarna nu finns för igen.
Aktiv marknad, men inte riskfri
Vad en småsparare kan ta med sig är framför allt att en mer aktiv börsnoteringsmarknad inte är samma sak som en riskfri marknad.
Fler bolag som går till börsen ger visserligen fler valmöjligheter och bredare exponering mot sektorer som försvar, energi och AI-infrastruktur. Men historiken visar att nya noteringar generellt sett är mer volatila än redan etablerade bolag, och att inte alla lever upp till de förväntningar som finns vid själva noteringstillfället.
Prognoser förändras
Att en sektor pekas ut som en ”vinnarsektor” av en enskild bankanalytiker är dessutom en bedömning, inte en garanti. Och som vi skrivit om tidigare, analytiker har ofta fel.
Sådana prognoser förändras ofta i takt med nya geopolitiska eller ekonomiska händelser.
Det är också värt att komma ihåg att investmentbanker och rådgivningsfirmor som skriver optimistiskt, själva tjänar pengar på att fler bolag noteras och att aktiviteten på marknaden är hög.