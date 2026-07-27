Trumps nya tullar inte som tidigare – permanent handelskrig hotar

Begränsad marknadsreaktion

60 länder drabbas av det nya amerikanska draget, bland annat allierade som Kanada, EU, Indonesien, Storbritannien, Mexikom Japan, Kina, Sydkorea och Australien.

Till skillnad från de så kallade ”Liberation Day”-tullarna i april 2025, som utlöste kraftiga börsfall, blev marknadsreaktionen denna gång relativt begränsad. Investerarna hade i stor utsträckning räknat med beskedet.

Emma Moriarty, portföljförvaltare på CG Asset Management, säger till CNBC att den ekonomiska omgivningen nu är betydligt svårare än när de första tullarna infördes.

”Det visar inte bara att Trumpadministrationen är fast besluten att använda tullar, utan att den gör det samtidigt som världen drabbas av en energichock och ökade flaskhalsar i leveranskedjorna.”

Svårare att stoppa

Matthew Ryan, marknadsstrateg på Ebury, säger till CNBC att den nya juridiska grunden gör tullarna betydligt svårare att stoppa.

”Marknaden kan behöva börja prissätta tullar som en strukturell belastning på den globala tillväxten, snarare än en tillfällig risk som går att förhandla bort”, säger han.

Däremot stiger börserna och oljepriset sjunker på måndagen, efter att USA och Iran pausat striderna i ett försök från diplomaternas sida att ge fredssamtalen ”lite utrymme”.

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