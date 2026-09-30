5 fondmisstag som kan äta upp ditt börssparande

2. Jagar fjolårets vinnare

En fond som gått starkt kan framstå som ett självklart val. Men historisk avkastning säger inte vilken fond som blir vinnare framöver.

Risken är att spararen köper efter en kraftig uppgång när förväntningarna redan är höga. Det gäller inte bara enskilda fonder utan även heta sektorer och marknader.

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För fondspararen handlar det därför mer om att förstå vad fonden faktiskt äger än att bara titta på topplistan över årets bästa avkastning.

3. Tror att flera fonder alltid ger riskspridning

Fem fonder behöver inte innebära fem olika investeringar.

Olika fonder kan ha stora överlappningar i sina innehav och vara exponerade mot samma bolag, sektorer eller geografiska marknader. En portfölj med flera teknikfonder kan exempelvis se diversifierad ut på pappret men ändå vara kraftigt beroende av utvecklingen för samma typ av aktier.

Det är därför fondens faktiska innehav och exponering som avgör riskspridningen – inte antalet fondnamn i depån.

4. Underskattar avgifterna

Det här är ett av de få fondmisstag som går att mäta mycket konkret.

Finansinspektionen konstaterade i augusti att medianavgiften för aktivt förvaltade globalfonder låg på 1,25 procent i det andra kvartalet 2026. För globala indexfonder var motsvarande avgift 0,28 procent. För svenska fonder var medianen 1,30 procent för aktivt förvaltade fonder och 0,20 procent för indexfonder.

Skillnaden kan verka liten på ett enskilt år. Över flera decennier blir effekten betydligt större eftersom avgiften inte bara minskar årets avkastning utan också den kapitalbas som kan växa vidare.

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FI:s beräkning visar att en skillnad på en procentenhet i årlig avgift kan innebära omkring 250 000 kronor mindre i kapital efter 30 år, givet ett månadssparande på 2 000 kronor och en årlig avkastning på 7 procent.

En högre avgift behöver inte automatiskt innebära en sämre fond. Men den ställer högre krav på att förvaltningen faktiskt skapar tillräckligt mycket meravkastning för att kompensera kostnaden.

5. Väntar på det perf ekta börsläget

Det sista misstaget är att aldrig komma till skott.

Att vänta på en nedgång kan kännas rationellt när börsen är högt värderad. Problemet är att ingen vet när nästa större fall kommer – eller hur börsen utvecklas under tiden.

För den långsiktige spararen är tid på marknaden därför en central faktor. Ett regelbundet sparande kan också minska beroendet av att träffa exakt rätt dag för ett större köp.

Det gemensamma för de fem fällorna är att de i stor utsträckning handlar om beteende snarare än om förmågan att hitta nästa börsvinnare. För småspararen kan det därför vara minst lika viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur portföljen ska hanteras i både upp- och nedgång som att hitta den perf ekta fonden.

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