Aktiespararnas nya råd: Över 20 procents uppsida i aktien

Snabbt växande omsättning

”Trots en stark fundamental utveckling handlas aktien till låga värderingar”, skriver nu Cristofer Andersson i en ny analys.

”Under bolagets andra kvartal för 2026 steg omsättningen med 30,6 procent relativt motsvarande period föregående år, till 59,3 MEUR (45,4). Justerat för valuta var tillväxten ännu högre, 33 procent”, konstatera han.

”Det är en mycket stark tillväxt och strax över det årliga tillväxtmålet, om än att den rapporterade tillväxten kom in strax under estimerade 32,5 procent”.

Aktien ”en krydda”

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Hacksaws aktie står i skrivande stund i 82,5 kronor.

Aktiespararnas riktkurs sätts till 100 kronor jämnt vilket ger en uppsida om drygt 21 procent.

”Bolaget är verksamt inom iGaming, med det följer risker för nya regleringar och skatter. Dock är det största risken bolagsspecifik. Historiken vittnar om att Hacksaw kan utveckla uppskattade spel till en imponerande lönsamhet, men det vill till att man inte blir bekväm”, skriver Cristofer Andersson som också höjer en varningens finger för att delar av intäkterna kommer från så kallade oreglerade marknader.

”Förvisso finns det risker, men i relation till fortsatt stark och lönsam tillväxt anser vi att aktien förtjänar att vara en krydda i en diversifierad portfölj”, summerar han.

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