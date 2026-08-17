”Som en krydda i en diversifierad portfölj sätter vi köp med en riktkurs om 100 kronor för aktien”.
Aktiespararnas nya råd: Över 20 procents uppsida i aktien
Så skriver intresseorganisationen Aktiespararnas analytiker Cristofer Andersson om bolaget som får sig ett köpråd på måndagen.
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Konkurrent till Evolution
Det var i juni 2025 som spelleverantören Hacksaws aktie gjorde debut på Stockholmsbörsen.
Bolaget kan enkelt beskrivas som en konkurrent till sin betydligt mer kända och större branschkollega Evolution gaming (börskurs Evolution gaming).
Börsresan började skakigt men sedan botten i februari år har kursen gått spikrakt uppåt och är nu plus 6 procent sedan noteringen och nära 30 procent i år.
Snabbt växande omsättning
”Trots en stark fundamental utveckling handlas aktien till låga värderingar”, skriver nu Cristofer Andersson i en ny analys.
”Under bolagets andra kvartal för 2026 steg omsättningen med 30,6 procent relativt motsvarande period föregående år, till 59,3 MEUR (45,4). Justerat för valuta var tillväxten ännu högre, 33 procent”, konstatera han.
”Det är en mycket stark tillväxt och strax över det årliga tillväxtmålet, om än att den rapporterade tillväxten kom in strax under estimerade 32,5 procent”.
Aktien ”en krydda”
Hacksaws aktie står i skrivande stund i 82,5 kronor.
Aktiespararnas riktkurs sätts till 100 kronor jämnt vilket ger en uppsida om drygt 21 procent.
AP3 ökar i Hacksaw – trots koppling till anklagat casino
Svenska pensionspengar är kvar i Hacksaw trots anklagelserna i Los Angeles. AP3 ökade sitt innehav efter att stämningen blev känd. AP3 fortsätter som
”Bolaget är verksamt inom iGaming, med det följer risker för nya regleringar och skatter. Dock är det största risken bolagsspecifik. Historiken vittnar om att Hacksaw kan utveckla uppskattade spel till en imponerande lönsamhet, men det vill till att man inte blir bekväm”, skriver Cristofer Andersson som också höjer en varningens finger för att delar av intäkterna kommer från så kallade oreglerade marknader.
”Förvisso finns det risker, men i relation till fortsatt stark och lönsam tillväxt anser vi att aktien förtjänar att vara en krydda i en diversifierad portfölj”, summerar han.
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