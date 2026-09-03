Nya sedlar på gång – nu får européerna vara med och bestämma

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Fram till den 21 september kan människor i euroländer delta i en offentlig onlineundersökning om de olika förslagen.

Kan dröja flera år

ECB väntas fatta det slutliga beslutet om designen mot slutet av 2026. Därefter ska det vinnande förslaget vidareutvecklas och testas innan de nya sedlarna kan börja produceras, skriver Bundesbank.

ECB har länkat till några av motiven på sin hemsida.

Det innebär att det kommer att dröja flera år innan de nya sedlarna faktiskt når plånböckerna.

De tio förslagen bygger på två övergripande teman: europeisk kultur samt floder och fåglar. För varje tema har fem olika designförslag tagits fram.

I kategorin europeisk kultur finns flera välkända europeiska personligheter med på sedlarna, bland andra Ludwig van Beethoven, Marie Curie och Leonardo da Vinci.

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