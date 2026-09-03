Snart kan eurosedlarna se helt annorlunda ut. Nya förslag har tagits fram, och medborgare får göra sina röster hörda.
Nya sedlar på gång – nu får européerna vara med och bestämma
Europeiska centralbanken, ECB, har presenterat tio förslag på hur framtidens eurosedlar kan komma att se ut.
Nu får allmänheten möjlighet att påverka utformningen.
Fram till den 21 september kan människor i euroländer delta i en offentlig onlineundersökning om de olika förslagen.
Kan dröja flera år
ECB väntas fatta det slutliga beslutet om designen mot slutet av 2026. Därefter ska det vinnande förslaget vidareutvecklas och testas innan de nya sedlarna kan börja produceras, skriver Bundesbank.
ECB har länkat till några av motiven på sin hemsida.
Det innebär att det kommer att dröja flera år innan de nya sedlarna faktiskt når plånböckerna.
De tio förslagen bygger på två övergripande teman: europeisk kultur samt floder och fåglar. För varje tema har fem olika designförslag tagits fram.
I kategorin europeisk kultur finns flera välkända europeiska personligheter med på sedlarna, bland andra Ludwig van Beethoven, Marie Curie och Leonardo da Vinci.
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Natur och kultur finns båda med
På sedlarnas baksidor visas olika kulturella uttryck och vardagsscener, exempelvis gatukonst och sångfestivaler.
Det andra temat fokuserar på Europas natur och biologiska mångfald. Här syns bland annat fåglar som kungsfiskare och vit stork.
Sedlarnas baksidor ska samtidigt visa europeiska institutioner, däribland Europaparlamentet, EU-kommissionen och ECB.
Arbetet med en ny serie eurosedlar inleddes redan 2021. En viktig anledning är behovet av att modernisera säkerhetsfunktionerna och göra det svårare för förfalskare att kopiera sedlarna.
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Ska hålla längre
Samtidigt vill ECB minska sedlarnas miljöpåverkan genom att göra dem mer hållbara och därmed förlänga deras livslängd.
Den nya serien ska också bli mer tillgänglig för personer med synnedsättningar. Utformningen ska göra det lättare att skilja sedlarna åt och använda dem i vardagen.
Eurosedlarna introducerades den 1 januari 2002 och den nuvarande andra generationen blev komplett 2019. De nya sedlarna innebär därför den första fullständiga redesignen sedan eurosystemets start.
När den nya serien väl börjar användas kommer de nuvarande sedlarna inte att bli värdelösa. De tidigare serierna kommer att fortsätta vara giltiga och cirkulera parallellt med de nya sedlarna.
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