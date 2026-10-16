Medan USA och Storbritannien satsar på smygteknik, väljer Frankrike fart. Stridsflygplanet Rafale ska bära en kärnvapenrobot som flyger mer än fem gånger snabbare än ljudet.
Rafale får hypersonisk kärnvapenrobot när Frankrike satsar på fart
Uppgraderingen pågår till mitten av 2030-talet, och det är franska Dassault och dess underleverantörer som gör jobbet.
Dagens PS har tidigare rapporterat att Frankrike och Tyskland i juni lade ned det gemensamma stridsflygplanet i projektet FCAS. Nu bygger Paris vidare på det flygplanet som landet redan har.
Rafale F5 får en snabbare robot
Frankrike bygger sina kärnvapenanfall på hastighet, enligt Tekniikka&Talous. Den nya kärnvapenroboten ska vara hypersonisk, alltså flyga snabbare än Mach 5. Räckvidden ska fördubblas från dagens 500 kilometer till över 1 000 kilometer, enligt samma källa.
Roboten heter ASN4G. I juni gav den franska upphandlingsmyndigheten DGA robottillverkaren MBDA i uppdrag att utveckla den. Roboten ska tas i bruk omkring år 2035 och bäras av nästa version av planet, Rafale F5, enligt Naval News. Själva F5-versionen väntas vara godkänd omkring 2033, enligt Defence Industry Europe.
I oktober 2025 var Frankrikes officiella mål 225 stycken Rafale, varav 185 i flygvapnet och 40 i marinen, enligt DGA:s chef Emmanuel Chiva, rapporterade Aerotime. Månaden därpå krävde flygvapenchefen Jérôme Bellanger att flygvapnet skulle få 230 stridsflygplan i stället, enligt L’Essentiel de l’Éco.
Så tjänar Dassault och Safran på Rafale
Safran har fått i uppdrag att göra det inledande konstruktionsarbetet för en motor med 20 procent mer dragkraft, enligt Defence Industry Europe. Planet ska också få en ny radar från Thales.
Vid halvårsskiftet hade Dassault Aviation 208 stycken Rafale i orderboken, varav 43 till Frankrike, enligt halvårsrapporten. Under första halvåret ökade den justerade omsättningen med 46 procent till 4,2 miljarder euro, motsvarande cirka 46 miljarder kronor, enligt samma rapport. Aktien steg 8 procent på rapportbeskedet.
Saab kan gynnas
Efter FCAS-kollapsen nämndes Saab som en möjlig partner till Airbus i ett nytt tyskt stridsflygplan.
Samma månad uppgav den spanska tidningen El Economista att Spanien överväger att bygga ett plan med Airbus och Saab. Redan i november 2025 beskrev Realtid hur förhandlingarna om FCAS kunde påverka Saab.
PS analys
För investerare är det viktigaste att Frankrike bygger vidare på Rafale i stället för att vänta på ett helt nytt plan. Det ger Dassault, Safran och Thales en jämn ström av uppdrag fram till mitten av 2030-talet.
Risken ligger i leveranserna. Oddo BHF ser leverantörskedjan som den största bromsen för Dassault, och Berenberg pekar på den som en risk, enligt Tradingsat. En orderbok på drygt 200 plan är bara värd något om fabrikerna hinner bygga dem.
Utan Frankrike som partner kan Tyskland och Spanien söka nya samarbeten. Saabs chanser att få en roll i nästa europeiska stridsflygplan har ökat, men ännu finns inga avtal.
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