Rafale får hypersonisk kärnvapenrobot när Frankrike satsar på fart

Så tjänar Dassault och Safran på Rafale

Safran har fått i uppdrag att göra det inledande konstruktionsarbetet för en motor med 20 procent mer dragkraft, enligt Defence Industry Europe. Planet ska också få en ny radar från Thales.

Vid halvårsskiftet hade Dassault Aviation 208 stycken Rafale i orderboken, varav 43 till Frankrike, enligt halvårsrapporten. Under första halvåret ökade den justerade omsättningen med 46 procent till 4,2 miljarder euro, motsvarande cirka 46 miljarder kronor, enligt samma rapport. Aktien steg 8 procent på rapportbeskedet.

Saab kan gynnas

Efter FCAS-kollapsen nämndes Saab som en möjlig partner till Airbus i ett nytt tyskt stridsflygplan.

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Samma månad uppgav den spanska tidningen El Economista att Spanien överväger att bygga ett plan med Airbus och Saab. Redan i november 2025 beskrev Realtid hur förhandlingarna om FCAS kunde påverka Saab.

PS analys

För investerare är det viktigaste att Frankrike bygger vidare på Rafale i stället för att vänta på ett helt nytt plan. Det ger Dassault, Safran och Thales en jämn ström av uppdrag fram till mitten av 2030-talet.

Risken ligger i leveranserna. Oddo BHF ser leverantörskedjan som den största bromsen för Dassault, och Berenberg pekar på den som en risk, enligt Tradingsat. En orderbok på drygt 200 plan är bara värd något om fabrikerna hinner bygga dem.

Utan Frankrike som partner kan Tyskland och Spanien söka nya samarbeten. Saabs chanser att få en roll i nästa europeiska stridsflygplan har ökat, men ännu finns inga avtal.

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