Krisen i Danish Crown kostade anställda utan kollektivavtal deras planerade löneökningar. Samtidigt tilldelades vd och finanschef bonusar och rörlig ersättning för motsvarande cirka 26 miljoner kronor. Mer än hälften av pengarna har ett enda syfte: Att behålla cheferna.
Danish Crown strök löneökningar, men cheferna fick 26 miljoner
Dagens PS har tidigare berättat att Fortums aktieägare sa nej till ledningens bonusförslag efter energikrisen. Nu väcker den danska köttkoncernen Danish Crown samma fråga. Tjänstemännen har nekats löneökningar med krisen som skäl, rapporterar Finans.
Så mycket fick cheferna
Bolagets vd Niels Duedahl tilldelades 9,2 miljoner danska kronor i rörlig ersättning för år 2024/25, motsvarande cirka 13,9 miljoner kronor, enligt Danish Crowns ersättningsrapport. Finanschefen Anders Aakær Jensen fick knappt 8,0 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 11,9 miljoner kronor. I det ingår en bonus för att han tackade ja till jobbet.
Duedahls totala ersättning blev 21,5 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 32 miljoner kronor. Det är 57 gånger koncernens genomsnittliga ersättning per anställd, enligt Dagens PS beräkning utifrån rapporten.
Den största posten är ett startavtal där vd:n får 6,2 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 9,4 miljoner kronor. Finanschefen får 3,7 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 5,5 miljoner kronor.
Avtalet syftar enbart till att behålla cheferna och betalas ut i december 2027, enligt ersättningsrapporten. Inte heller årsbonusen har förutbestämda mål. Den har bedömts fritt av styrelsens presidium, enligt samma källa.
Det mätbara målet finns redan
Styrelsen lyfter själv fram prisgapet mot konkurrenterna. Avståndet till de europeiska konkurrenternas grispriser krympte med 1,16 danska kronor per kilo, enligt rapporten.
Samtidigt sjönk rörelseresultatet före särskilda poster från 2,4 till 1,6 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 3,6 respektive 2,4 miljarder kronor. Koncernen förklarar nedgången bland annat med att bönderna får mer betalt direkt i priset och med kinesiska tullar, enligt årsredovisningen.
Även rensat för prisförändringen låg rörelseresultatet första halvåret 2025/26 lägre än året före, med 105 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 157 miljoner kronor, enligt halvårsrapporten.
Klyftorna är stora även i Sverige
Det svenska dotterbolaget KLS Ugglarps ökade rörelseresultatet med 27 procent. Samtidigt stänger bolaget anläggningarna i Arlöv, Halmstad och Billesholm, enligt årsredovisningen.
Även i Sverige är klyftan mellan chefer och anställda stor. Vd:arna i de största svenska handelsföretagen fick i snitt 12 procent högre lön, medan handelsanställda fick 3,9 procent, rapporterade Realtid.
PS analys
En bonus kan ha två syften. Den kan belöna resultat, eller så kan den få chefer att stanna kvar. Danish Crowns största bonus är av det andra slaget. Cheferna får pengarna så länge de är kvar i bolaget, oavsett om resultatet förbättras eller inte.
Bolaget är mitt i en stor omställning och vill inte riskera att byta ledning halvvägs. Problemet är att Danish Crown redan har ett tydligt mått på om omställningen lyckas: Hur mycket bönderna får betalt för sina grisar jämfört med konkurrenterna. Styrelsen använder själv det måttet när den beskriver året. Ändå har bonusen inte kopplats till det.
För tjänstemännen blir budskapet motsägelsefullt. De får höra att pengarna inte räcker till deras löneökningar. Samtidigt får cheferna miljoner utan att behöva nå något mål.
Vår bedömning är att nästa bonusprogram bör kopplas till prisgapet mot konkurrenterna. Då får cheferna mer betalt först när bönderna får det bättre. Det blir också lättare att förklara för personalen varför just de ska hålla igen.
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