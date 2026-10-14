Kinas hangarfartyg Liaoning övar i Stilla havet, för andra gången i år. Nästa vecka inleder Japan och USA övningen Keen Sword med 45 000 japanska deltagare. Samtidigt är antalet larmstarter det lägsta sedan 2012.
Kina övar med hangarfartyg, Japan med 45 000 man
Kinas försvarsministerium uppgav på onsdagen att Liaoning övar i Västra Stilla havet. Övningen ingår i flottans årliga plan och riktar sig inte mot något land, enligt ministeriet, rapporterade South China Morning Post, men Japan är skeptiskt. Anledningen har att göra med var Kina utför sina övningar och vilka typer av övningar de genomför, framför allt i områden som vetter mot Japan och Taiwan.
Japan betraktar Kina som sitt främsta strategiska hot, främst på grund av Taiwan. Mer än en femtedel av världens sjöburna handel går genom Taiwansundet, skrev Realtid redan år 2024.
Dagens PS rapporterade den 2 juli att Liaoning kom tillbaka efter 40 dagar och mer än 170 stridsflygningar.
Larmstarterna är de lägsta sedan 2012
Varje gång ett utländskt flygplan närmar sig japanskt luftrum larmas japanska stridsflygplan upp. Det är de tillfällen försvarsstaben räknar, och under budgetåret som slutade i mars blev de 595 stycken, enligt Japans försvarsstab. Av dessa var 366 gånger mot kinesiska plan, rapporterade Stars and Stripes. Det är 15 procent färre än året innan och lägst sedan 2012.
Japans försvarsstabschef Hiroaki Uchikura sade i april att flera faktorer måste vägas in för att förklara nedgången. Nivån är ändå hög, tillade han, enligt samma källa.
Den 6 december förra året riktade J-15-plan från Liaoning vid två tillfällen sin radar mot japanska F-15-plan över internationellt vatten sydost om Okinawa. Japan protesterade formellt, och det var första gången landet öppet redovisade en kinesisk radarlåsning, enligt Naval News. Kinas ambassad i Tokyo avvisade uppgifterna, enligt Al Jazeera.
Kina har också infört exportrestriktioner mot japanska bolag inom kärnkraft och försvar. I november förra året avrådde Kina sina medborgare från att resa till Japan. Ekonomen Takahide Kiuchi vid Nomura Research Institute uppskattade effekten på ekonomin till upp till 2,2 biljoner yen, rapporterade Realtid. Det är cirka 138 miljarder kronor.
Keen Sword startar den 19 oktober
Övningen den här gången pågår från den 19 till 29 oktober. Den tillkännagavs den 29 september och har hållits nästan varje år sedan 1985, den här gången med 45 000 japanska deltagare, enligt Japans försvarsstab. Amerikanska förband övar på Yonaguni, Ishigaki och Miyako i Japans sydvästra ökedja, enligt USNI News.
Regeringen godkände i december en försvarsbudget på 9,04 biljoner yen för innevarande budgetår, motsvarande cirka 568 miljarder kronor. Det är rekord för tolfte året i rad, enligt Naval News.
PS analys
Larmstarterna mäter en enda sak: Hur ofta japanska plan skickas upp mot flygplan som närmar sig landets luftrum. De säger ingenting om hur länge ett fartyg ligger kvar, hur många uppdrag dess plan flyger eller vad som händer när planen möts. Därför är nedgången till 2012 års nivå ingen avspänning.
Radarlåsningarna i december, som Japan valde att redovisa öppet för första gången, inträffade medan Liaoning låg ute med sina plan i luften. Pågår Keen Sword och den kinesiska övningen samtidigt, övar stora styrkor från båda sidor ute i samma region, när läget mellan länderna redan är spänt.
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