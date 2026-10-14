Kina övar med hangarfartyg, Japan med 45 000 man

Japan betraktar Kina som sitt främsta strategiska hot, främst på grund av Taiwan. Mer än en femtedel av världens sjöburna handel går genom Taiwansundet, skrev Realtid redan år 2024.

Dagens PS rapporterade den 2 juli att Liaoning kom tillbaka efter 40 dagar och mer än 170 stridsflygningar.

Larmstarterna är de lägsta sedan 2012

Varje gång ett utländskt flygplan närmar sig japanskt luftrum larmas japanska stridsflygplan upp. Det är de tillfällen försvarsstaben räknar, och under budgetåret som slutade i mars blev de 595 stycken, enligt Japans försvarsstab. Av dessa var 366 gånger mot kinesiska plan, rapporterade Stars and Stripes. Det är 15 procent färre än året innan och lägst sedan 2012.

Japans försvarsstabschef Hiroaki Uchikura sade i april att flera faktorer måste vägas in för att förklara nedgången. Nivån är ändå hög, tillade han, enligt samma källa.

Den 6 december förra året riktade J-15-plan från Liaoning vid två tillfällen sin radar mot japanska F-15-plan över internationellt vatten sydost om Okinawa. Japan protesterade formellt, och det var första gången landet öppet redovisade en kinesisk radarlåsning, enligt Naval News. Kinas ambassad i Tokyo avvisade uppgifterna, enligt Al Jazeera.

Kina har också infört exportrestriktioner mot japanska bolag inom kärnkraft och försvar. I november förra året avrådde Kina sina medborgare från att resa till Japan. Ekonomen Takahide Kiuchi vid Nomura Research Institute uppskattade effekten på ekonomin till upp till 2,2 biljoner yen, rapporterade Realtid. Det är cirka 138 miljarder kronor.