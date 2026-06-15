AI-modellen Claude hittade på några dygn ett säkerhetshål i kryptovalutan Zcash som experter missat i fyra år. Efter avslöjandet rasade valutan med 50 procent. Samma teknik kan vändas mot din plånbok, din bank och dina fonder.
Så lätt hackas kryptovalutor – AI hittar kryphålen åt angriparna
Säkerhetsforskaren Taylor Hornby använde Anthropics modell Claude Opus 4.8 för att granska Zcash och hittade snabbt en kritisk brist som legat dold sedan 2022. Felet kunde i teorin ha låtit en angripare förfalska valutan utan att upptäckas.
Fler kryptovalutor kan påverkas framåt
När bristen offentliggjordes den 4 juni föll kryptovalutan ”zec” omkring 50 procent från nivåerna bara veckor tidigare. Den här gången satt verktyget i händerna på en forskare och bristen åtgärdades den 1 juni innan någon hann utnyttja det.
Nästa gång är det kanske dock inte en forskare som hittar felet, utan en genuin angripare. Zcash är säkerligen inte heller den enda utsatta kryptobörsen.
Zec har sedan dess återhämtat en del av tappet och steg på måndagen omkring 16 procent till cirka 4 968 kronor.
Vad det betyder för din plånbok
Det verkligt obehagliga är att en modell som vem som helst kan använda nu klarar av att hitta brister i säkerhetssystemen för kryptovalutor som tidigare krävde åratal av specialistkunskap.
Samma tillvägagångssätt skulle kunna användas för att angripa bankernas kod, betalsystem eller de börsplattformar där svenskar har sina pengar.
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur AI redan används för att jaga kryptoinnehavare. Skillnaden nu är att tröskeln för att hitta själva bristerna i kryptovalutor har sänkts.
Enligt CertiK, ett av världens största blockkedjesäkerhetsföretag, förlorade kryptoinvesterare nära 2,5 miljarder dollar, motsvarande 23,4 miljarder kronor, till bedrägerier och hacker enbart under första halvåret 2025.
För den som har bolån, pension och sparande i digitala system är det här inte en kryptonyhet, utan en säkerhetsfråga som rör hela ekonomin. Att stark kryptering inte längre räcker som enda skydd har Realtid också tidigare beskrivit i sin cybersäkerhetsbevakning.
PS analys
Marknaden straffade inte Zcash för att de hade en bugg, utan för att buggen visade en sårbarhet som upplevdes vara en för stor risk. Buggen var redan åtgärdad när beskedet blev offentligt, men rädslan för hur ett geniunt hot hade kunnat se ut var för påtaglig.
Valutan rasade med 50 procent för att marknaden prisade in en ny verklighet där försvaret ligger steget efter.
Zcash-grundaren Eli Ben-Sasson säger rakt ut att de illasinnade nästa gång kan hitta felet först. Vår bedömning är att man som sparare behöver väga in högre säkerhetspremie i allt som lever på kod, från kryptovalutor till storbank.
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