Så lätt hackas kryptovalutor – AI hittar kryphålen åt angriparna

Vad det betyder för din plånbok

Det verkligt obehagliga är att en modell som vem som helst kan använda nu klarar av att hitta brister i säkerhetssystemen för kryptovalutor som tidigare krävde åratal av specialistkunskap.

Samma tillvägagångssätt skulle kunna användas för att angripa bankernas kod, betalsystem eller de börsplattformar där svenskar har sina pengar.

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur AI redan används för att jaga kryptoinnehavare. Skillnaden nu är att tröskeln för att hitta själva bristerna i kryptovalutor har sänkts.

Enligt CertiK, ett av världens största blockkedjesäkerhetsföretag, förlorade kryptoinvesterare nära 2,5 miljarder dollar, motsvarande 23,4 miljarder kronor, till bedrägerier och hacker enbart under första halvåret 2025.

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För den som har bolån, pension och sparande i digitala system är det här inte en kryptonyhet, utan en säkerhetsfråga som rör hela ekonomin. Att stark kryptering inte längre räcker som enda skydd har Realtid också tidigare beskrivit i sin cybersäkerhetsbevakning.

PS analys

Marknaden straffade inte Zcash för att de hade en bugg, utan för att buggen visade en sårbarhet som upplevdes vara en för stor risk. Buggen var redan åtgärdad när beskedet blev offentligt, men rädslan för hur ett geniunt hot hade kunnat se ut var för påtaglig.

Valutan rasade med 50 procent för att marknaden prisade in en ny verklighet där försvaret ligger steget efter.

Zcash-grundaren Eli Ben-Sasson säger rakt ut att de illasinnade nästa gång kan hitta felet först. Vår bedömning är att man som sparare behöver väga in högre säkerhetspremie i allt som lever på kod, från kryptovalutor till storbank.

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