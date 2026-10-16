6 500 miljarder ska in i AI – börsvinnarna som många missat

De stora amerikanska teknikbolagen väntas investera omkring 650 miljarder dollar, motsvarande cirka 6 500 miljarder kronor, i AI-relaterad infrastruktur under 2026, enligt Reuters.

Det är en kraftig ökning från året före och skapar möjligheter för leverantörer långt utanför Silicon Valley.

ASML visar hur miljarderna blir vinster

En central vinnare är nederländska ASML som tillverkar avancerade litografimaskiner för halvledarindustrin. Bolaget har en särställning inom extrem ultraviolett litografi (EUV) – en teknik som behövs för att producera de mest avancerade chippen.

I tredje kvartalet 2026 redovisade ASML en omsättning på 11,7 miljarder euro och en nettovinst på knappt 5 miljarder euro. Det kan jämföras med en nettovinst på 2,9 miljarder euro under föregående kvartal.

Bolaget räknar med en helårsomsättning på 44–45 miljarder euro.

Efterfrågan är så stark att den planerade produktionskapaciteten inte väntas räcka till under 2027 och 2028. Vissa kunder undersöker redan möjligheten att beställa maskiner för leverans 2029 och 2030, enligt bolaget.

Det tyder på att AI-investeringarna kan driva efterfrågan under flera år framåt.