Varning för AI-krasch – svenska pensionspengar i fara 

Konsekvens: Då kommer börsen att rasa

”I takt med att ett brett AI-antagande sprider riskerna från enskilda företag över hela ekonomin kommer investerare att kräva högre riskpremier. Om inte vinsttillväxten är tillräckligt stark för att kompensera för det kommer aktiekurserna att falla”, skriver den irländska dagstidningen Irish Examiner med hänvisning till ECB-ekonomernas varning om att marknadskorrigering står för dörren och detta kommer att få allvarliga följder för euroområdet.

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Det är en rad faktorer, bland annat övermod, som höjt värderingarna inom artificiell intelligens bortom fundamentala faktorer, heter det.

Ekonomerna jämför med dotcom-bubblan

”AI:s uppgång har lett till en enorm uppgång inom tekniksektorn, vilket har lett till att aktiemarknadsvärderingarna nått nivåer som senast sågs under dotcom-bubblan”, konstaterar ECB-ekonomerna och menar att risken är uppenbar för ”ett abrupt och smärtsamt bakslag”.

Följden kan bli, enligt farhågorna, att Europa drabbas av ”en inhemsk krasch” med tanke på den enorma exponering som hushåll, försäkringsbolag och pensionsfonder har mot de amerikanska techbolagen.

Beslutsfattarna bakbundna vid en krasch

”Hushållen i euroområdet, som i allt högre grad kanaliserar medel till lågkostnads-ETF:er, har exponeringar mot amerikanska teknologiaktier på cirka 440 miljarder euro utan att nödvändigtvis vara medvetna om den därmed sammanhängande koncentrationsrisken”, förklarar ECB-ekonomerna i blogginlägget där slutsatsen är att Europas ekonomiska makthavare har mindre utrymme att parera mot marknadsinstabilitet i dag än tidigare på grund av det redan låga ränteläget vid sidan av en mer ansträngd finanspolitik.

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