En handfull ECB-ekonomer ser hot om en börskorrigering på grund av de uppblåsta AI-värderingarna, vilket skulle drabba svenska fondsparare hårt.
Varning för AI-krasch – svenska pensionspengar i fara
Tusentals miljarder kronor från Sverige är exponerade mot de amerikanska techbolagen i den så kallade Magnifika 7:an-gruppen (Magnificent Seven).
De flesta svenskarna sparar både privat och till sin tjänstepension i breda globalfonder. Dessa pengar hamnar automatiskt till stor del i de amerikanska techjättarna eftersom fonderna oftast följer marknadsviktande index som S&P 500 och MSCI World.
De svenska spararna har horisont, omedvetet eller medvetet, mot Big Tech-bolagen via statliga och privata pensionsfonder.
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Därför slår det mot din framtida pension
Om du är ”soffliggare”, det vill säga att du själv inte gjort något aktivt fondval, så sparar du per automatik i USA:s techbjässar.
Denna enorma koncentration innebär att svenska småsparare är direkt sårbara för svängningar i Silicon Valley. När tekniksektorn skakar eller värderingspremierna krymper, slår det omedelbart mot det svenska folkets samlade sparkapital och framtida pensioner.
I ett blogginlägg skriver ECB-ekonomerna att risken är stor för kursras i spåren av de haussade AI-värderingarna som kännetecknar techjättarna.
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Konsekvens: Då kommer börsen att rasa
”I takt med att ett brett AI-antagande sprider riskerna från enskilda företag över hela ekonomin kommer investerare att kräva högre riskpremier. Om inte vinsttillväxten är tillräckligt stark för att kompensera för det kommer aktiekurserna att falla”, skriver den irländska dagstidningen Irish Examiner med hänvisning till ECB-ekonomernas varning om att marknadskorrigering står för dörren och detta kommer att få allvarliga följder för euroområdet.
Det är en rad faktorer, bland annat övermod, som höjt värderingarna inom artificiell intelligens bortom fundamentala faktorer, heter det.
Ekonomerna jämför med dotcom-bubblan
”AI:s uppgång har lett till en enorm uppgång inom tekniksektorn, vilket har lett till att aktiemarknadsvärderingarna nått nivåer som senast sågs under dotcom-bubblan”, konstaterar ECB-ekonomerna och menar att risken är uppenbar för ”ett abrupt och smärtsamt bakslag”.
Följden kan bli, enligt farhågorna, att Europa drabbas av ”en inhemsk krasch” med tanke på den enorma exponering som hushåll, försäkringsbolag och pensionsfonder har mot de amerikanska techbolagen.
Beslutsfattarna bakbundna vid en krasch
”Hushållen i euroområdet, som i allt högre grad kanaliserar medel till lågkostnads-ETF:er, har exponeringar mot amerikanska teknologiaktier på cirka 440 miljarder euro utan att nödvändigtvis vara medvetna om den därmed sammanhängande koncentrationsrisken”, förklarar ECB-ekonomerna i blogginlägget där slutsatsen är att Europas ekonomiska makthavare har mindre utrymme att parera mot marknadsinstabilitet i dag än tidigare på grund av det redan låga ränteläget vid sidan av en mer ansträngd finanspolitik.
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