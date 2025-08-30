Panik i handeln sedan Trump tryckt på knappen

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det handlar om det så kallade ”de minimis”-undantaget. Det tillät försändelser med ett värde under 800 dollar att levereras tullfritt i USA, skriver CNBC.

Stora och små företag har använt undantaget för att spara pengar i orderhanteringen och för jättar som kinesisk e-handel, Ebay, Etsy och Shopify har det varit mumma att kunna leverera tullfritt till världens största marknad.

ANNONS

Donald Trump förklarade tidigt att han ville få bort undantaget som ett led i kampen mot framförallt Kina och kinesisk e-handel.

Det kom också ett beslut om att ”de minimis”-undantaget skulle tas bort från juli 2027, ett beslut som samtidigt gav branscherna och handlarna tid att ställa om.

Postnord slutar skicka paket till USA. Dagens PS

Trump ville inte vänta

Sedan upptäckte Donald Trump att han inte hade lust att vänta och utfärdade en exekutiv presidentorder, som ryckte undan mattan för företag, tullverk och postbolag.

I fredags upphörde undantaget och nu är det kaos i handel och pakethantering.

Redan i maj avslutade Trump undantaget för varor från Kina och Hongkong, 30 juli utvidgade han beslutet till att gälla alla länder.

ANNONS

Trump kallade tullundantaget ”ett katastrofalt kryphål” och ett sätt att få in ”dåliga och underprissatta” produkter i USA.

“Avskaffandet av regeln om under 800 dollar per person och dag, ur ett globalt perspektiv, kommer förmodligen att orsaka lite kaos”, konstaterar Lynlee Brown hos EY.

Den plötsliga förändringen har redan satt press på leveranskedjor från Frankrike till Singapore och lett till att postkontor över hela världen tillfälligt stoppat leveranser till USA.

Svensk-danska Postnord var tidigare ute och förklarade att man ”tills vidare” ställer in sina paketleveranser till USA, fram tills läget klarnar.