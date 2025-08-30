Beslutet skulle ha genomförts i juli 2027. Donald Trump vägrade vänta. Därför är det nu panik i stora delar av världens partihandel.
Panik i handeln sedan Trump tryckt på knappen
Det handlar om det så kallade ”de minimis”-undantaget. Det tillät försändelser med ett värde under 800 dollar att levereras tullfritt i USA, skriver CNBC.
Stora och små företag har använt undantaget för att spara pengar i orderhanteringen och för jättar som kinesisk e-handel, Ebay, Etsy och Shopify har det varit mumma att kunna leverera tullfritt till världens största marknad.
Donald Trump förklarade tidigt att han ville få bort undantaget som ett led i kampen mot framförallt Kina och kinesisk e-handel.
Det kom också ett beslut om att ”de minimis”-undantaget skulle tas bort från juli 2027, ett beslut som samtidigt gav branscherna och handlarna tid att ställa om.
Postnord slutar skicka paket till USA. Dagens PS
Trump ville inte vänta
Sedan upptäckte Donald Trump att han inte hade lust att vänta och utfärdade en exekutiv presidentorder, som ryckte undan mattan för företag, tullverk och postbolag.
I fredags upphörde undantaget och nu är det kaos i handel och pakethantering.
Redan i maj avslutade Trump undantaget för varor från Kina och Hongkong, 30 juli utvidgade han beslutet till att gälla alla länder.
Trump kallade tullundantaget ”ett katastrofalt kryphål” och ett sätt att få in ”dåliga och underprissatta” produkter i USA.
“Avskaffandet av regeln om under 800 dollar per person och dag, ur ett globalt perspektiv, kommer förmodligen att orsaka lite kaos”, konstaterar Lynlee Brown hos EY.
Den plötsliga förändringen har redan satt press på leveranskedjor från Frankrike till Singapore och lett till att postkontor över hela världen tillfälligt stoppat leveranser till USA.
Svensk-danska Postnord var tidigare ute och förklarade att man ”tills vidare” ställer in sina paketleveranser till USA, fram tills läget klarnar.
Får högre priser
Förändringen innebär även att konsumenter, redan under press från ihållande inflation och höga räntor, kan få se ännu högre priser på ett brett utbud av varor.
Avskaffandet av ”de minimis” kan kosta amerikanska konsumenter minst 10,9 miljarder dollar, enligt National Bureau of Economic Research.
Användningen av de minimis-undantaget, som blev populärt bland de kinesiska e-handlarna Shein och Temu, har exploderat under det senaste decenniet och ökat från 134 miljoner försändelser år 2015 till mer än 1,36 miljarder år 2024.
2023 kom mer än 60 procent av de minimis-försändelserna från Kina.
Fram till Sheins och Temus uppgång diskuterades de minimis-undantaget sällan i detaljhandelskretsar.
Snart började e-handelsjättarna möta omfattande kritik för sin användning av vad många kallade ett kryphål.
Många länder nobbar USA –slutar skicka paket. Dagens PS
Vinnare och förlorare
Vinnare när undantaget försvinner?
Förändringen ”kan bli en välsignelse för företag som Amazon och Walmart. Amerikanska konsumenter kan vända sig till stora återförsäljare om de möter högre priser på andra ställen”, skriver CNBC.
Amazon har i synnerhet redan visat sig motståndskraftig efter att USA slopade de minimis-klausulen för leveranser från Kina och Hongkong i maj.
Företagets försäljning ökade med 13 procent under tremånadersperioden som slutade den 30 juni, jämfört med en tillväxt på 10 procent föregående kvartal.
Förlorarna?
Shein har tvingats höja priserna och antalet aktiva användare av plattformen har minskat.
Temus aktiva användare i USA har minskat i antal med 52 procent medan Sheins minskat med 25 procent, enligt undersökningsföretaget Sensor Tower.
Klart: Trump slår mot Temu och Shein. Dagens PS
Dråpslag mot Temu och Shein i USA. Dagens PS
Domedagen är här för småhandlarna – miljarder påverkas. Realtid
