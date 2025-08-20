Postnord slutar skicka paket till USA

Från och med 23 augusti, det vill säga lördag denna vecka, pausar Postnord leveransen av vissa försändelser till USA och Puerto Rico.

Orsaken är en nu genomförd förändring av tull- och tariffreglerna för USA vilken innebär att det så kallade De minimis-undantaget för inkommande varor tas bort.

De Minimis-undantaget är en amerikansk handelsregel som innebär att varor med lågt värde, under 800 dollar, får föras in i landet utan att tullar eller skatter ska betalas.

Regeln är utformad för att förenkla och påskynda importprocessen för små försändelser.

Måste tullas i förväg

Genom att De minimis-regeln tas bort, måste alla varor, med undantag av gåvor till privatpersoner värda mindre än 100 dollar samt paket med ett deklarerat värde på mer än 800 dollar, ha tullar betalda innan de ankommer till USA.

Transportören har ansvaret för att så sker. Den nya regeln träder i kraft 29 augusti och ”får en betydande effekt på internationella posttjänster och e-handlare”, konstaterar Postnord.

USA:s ändrade tullregler för paket med värde under 800 dollar är en del i att man vill slå mot Temu och Shein som kapitaliserat på reglerna. (Foto: Richard Drew/AP-TT)