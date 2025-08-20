Dagens PS
Postnord slutar skicka paket till USA

Postnord stoppar paket till USA efter nya tullregler
Gott om paket hos Postnord på Arlanda, men stopp för paket till USA, efter nya tullregler som är en del av USA:s handelskrig. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Postnord meddelar att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler.

Från och med 23 augusti, det vill säga lördag denna vecka, pausar Postnord leveransen av vissa försändelser till USA och Puerto Rico.

Orsaken är en nu genomförd förändring av tull- och tariffreglerna för USA vilken innebär att det så kallade De minimis-undantaget för inkommande varor tas bort.

De Minimis-undantaget är en amerikansk handelsregel som innebär att varor med lågt värde, under 800 dollar, får föras in i landet utan att tullar eller skatter ska betalas.

Regeln är utformad för att förenkla och påskynda importprocessen för små försändelser.

Måste tullas i förväg

Genom att De minimis-regeln tas bort, måste alla varor, med undantag av gåvor till privatpersoner värda mindre än 100 dollar samt paket med ett deklarerat värde på mer än 800 dollar, ha tullar betalda innan de ankommer till USA.

Transportören har ansvaret för att så sker. Den nya regeln träder i kraft 29 augusti och ”får en betydande effekt på internationella posttjänster och e-handlare”, konstaterar Postnord.

USA:s ändrade tullregler för paket med värde under 800 dollar är en del i att man vill slå mot Temu och Shein som kapitaliserat på reglerna. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Informerades i fredags

15 augusti informerade amerikanska myndigheter om detaljerna för genomförandet och vilka krav som ställs.

På grund av den korta tidsramen för att anpassa sig till de nya kraven stoppar Postnord tillfälligt försändelser till USA och Puerto Rico tills en lösning som uppfyller kraven har utvecklats och implementerats.

”Beklagligt men nödvändigt”

”Beslutet är beklagligt men nödvändigt för att säkerställa full efterlevnad av de nyligen implementerade reglerna. Vi arbetar aktivt med relevanta internationella organisationer och med våra amerikanska samarbetspartners för att utveckla och implementera en lösning som uppfyller kraven, och vi är fast beslutna att återuppta servicen för våra kunder så snart som möjligt”, säger Björn Bergman, chef för Group Brand and Communication hos Postnord.

Beslutet påverkar försändelser med varor från Sverige och Danmark till USA och Puerto Rico. Brev utan varor påverkas inte.

