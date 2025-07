Klart: Trump slår mot Temu och Shein

Den exekutiva ordern innebär att det så kallade de minimis-undantaget, där varor under 800 dollar inte beläggs med tull, försvinner, skriver Forbes.

Undantaget har länge använts med framgång av lågprisbolag som Temu och Shein som kunnat skicka billiga varor tullfritt direkt till amerikanska konsumenter.

Donald Trump har länge velat göra sig av med undantaget som hans administration menar utgör “hälso-, säkerhets-, nationella och ekonomiska säkerhetsrisker”. Särskilt pekar man ut riskerna med att det skickas illegala droger som fentanyl i de mindre paketen.

Reglerna väntas träda i kraft den 29 augusti.

Stora mängder paket som nu beläggs med avgift

Närmare 4 miljoner paket dagligen har skickats till USA under de minimis-undantaget enligt amerikanska Customs and Border Patrol. Det är närmare 92 procent av all frakt som anländer till landet. Förra året handlade det om 2,8 miljoner paket.

Alla paket kommer nu tillfälligt att beläggas med en avgift på mellan 80 och 200 dollar tills dess att en mer genomgripande tullprocess har implementerats, skriver Business Standard.

Aktierna i Temus ägare PDD Holdings föll efter beskedet. Även Amazon som äger tredjepartsnätverk och driver en lågprisbutik i Kina backade något på börsen.