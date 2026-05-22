Miljardären dog under vandring – nu misstänks sonen

Fått stor uppmärksamhet

Bland annat pekas det på att Isak Andics mobiltelefon saknade de fotografier som sonen uppgett att fadern stannat för att ta före olyckan.

Utredningen har även granskat Jonathan Andics rörelsemönster dagarna före dödsfallet och uppgifter kring hans egen försvunna mobiltelefon.

Jonathan Andic greps tidigare i veckan och fotograferades handfängslad vid ankomsten till domstolen, något som väckt stor uppmärksamhet i Spanien.

Släpptes mot borgen

Han släpptes senare mot borgen motsvarande omkring elva miljoner kronor. Familjen Andic och hans advokat avvisar misstankarna och hävdar att det saknas bevis för brott.

Samtidigt har domstolshandlingar riktat ljus mot en konfliktfylld relation mellan far och son. Enligt utredningen ska relationen ha försämrats under Jonathan Andics tid i ledningen för Mango.

Företaget drabbades under mitten av 2010-talet av stora förluster och växande skulder efter en omfattande expansionsstrategi.

Värt 50 miljarder

Isak Andic återtog senare kontrollen över verksamheten och tillsatte nya ledare, vilket enligt domaren fördjupade motsättningarna inom familjen.

Utredningen beskriver även hur diskussioner kring arv och familjeförmögenhet skapade ytterligare spänningar.

Efter Isak Andics död ärvde Jonathan Andic och hans två systrar huvuddelen av modekoncernen, vars värde uppskattades till motsvarande omkring 50 miljarder kronor.

