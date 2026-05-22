När den turk-spanske klädmogulen Isak Andic dog hastigt väckte det spekulationer. Nu har misstankarna mot sonen blivit en stor nyhetshändelse.
Miljardären dog under vandring – nu misstänks sonen
Ett dödsfall dominerar nyhetsflödet i Spanien under sommaren och kan få betydande konsekvenser både för ett av landets största bolag.
Jonathan Andic, son till Mango-grundaren Isak Andic, utreds nu misstänkt för brott i samband med sin fars död efter att en spansk domstol hävt sekretessen kring fallet.
Händelsen, som först behandlades som en olycka, har utvecklats till en uppmärksammad mordutredning som skakat både näringslivet i Barcelona och modebranschen.
Dog under en vandring
Isak Andic omkom i december 2024 under en vandring i bergsområdet Montserrat utanför Barcelona.
Jonathan Andic var den enda personen som befann sig tillsammans med honom vid tillfället, skriver Financial Times.
Enligt den version han tidigare lämnat till polisen hade han gått några meter före sin far när han hörde stenar falla och därefter såg Isak Andic störta nedför sluttningen.
Nu menar utredande domare att det finns motsägelser i berättelsen och tillräckliga omständigheter för att utreda möjligt brott.
Fått stor uppmärksamhet
Bland annat pekas det på att Isak Andics mobiltelefon saknade de fotografier som sonen uppgett att fadern stannat för att ta före olyckan.
Utredningen har även granskat Jonathan Andics rörelsemönster dagarna före dödsfallet och uppgifter kring hans egen försvunna mobiltelefon.
Jonathan Andic greps tidigare i veckan och fotograferades handfängslad vid ankomsten till domstolen, något som väckt stor uppmärksamhet i Spanien.
Släpptes mot borgen
Han släpptes senare mot borgen motsvarande omkring elva miljoner kronor. Familjen Andic och hans advokat avvisar misstankarna och hävdar att det saknas bevis för brott.
Samtidigt har domstolshandlingar riktat ljus mot en konfliktfylld relation mellan far och son. Enligt utredningen ska relationen ha försämrats under Jonathan Andics tid i ledningen för Mango.
Företaget drabbades under mitten av 2010-talet av stora förluster och växande skulder efter en omfattande expansionsstrategi.
Värt 50 miljarder
Isak Andic återtog senare kontrollen över verksamheten och tillsatte nya ledare, vilket enligt domaren fördjupade motsättningarna inom familjen.
Utredningen beskriver även hur diskussioner kring arv och familjeförmögenhet skapade ytterligare spänningar.
Efter Isak Andics död ärvde Jonathan Andic och hans två systrar huvuddelen av modekoncernen, vars värde uppskattades till motsvarande omkring 50 miljarder kronor.
