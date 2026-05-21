AMD investerar över 10 miljarder dollar i Taiwan

Nyckelroll i halvledarindustrin

En annan viktig faktor är dock också att Taiwan har en nyckelroll i den globala halvledarindustrin, inte minst genom TSMC, världens största kontraktstillverkare av chip. Landets starka ekosystem för chipproduktion gör det strategiskt viktigt för bolag som AMD, Nvidia och Apple.

Och de amerikanska storbolagen satsar vidare på ön.

Chipjätten Advanced Micro Devices (AMD) ska investera mer än 10 miljarder dollar i Taiwans halvledar- och AI-ekosystem. Satsningen ska stärka bolagets tillgång till avancerad chipproduktion och paketeringsteknik, som blir allt viktigare när efterfrågan på AI-infrastruktur fortsätter att öka.

”Möjliggör högre prestanda”

Investeringarna riktas mot partnerskap med flera aktörer i Taiwan och globalt, med fokus på tekniker som behövs för nästa generations AI-system. En central del är avancerad 2,5D-paketering, där flera chipkomponenter kopplas samman på ett sätt som kan ge högre bandbredd och bättre energieffektivitet.

”I samarbete med strategiska partners i Taiwan och globalt utvecklar AMD ledande kisel-, förpacknings- och tillverkningstekniker som möjliggör högre prestanda, större effektivitet och snabbare distribution av AI-system”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

AMD lyfter särskilt fram EFB-teknik, Elevated Fanout Bridge, som ska användas i bolagets kommande sjätte generationens EPYC-processorer med kodnamnet ”Venice”.

Tekniken ska bidra till snabbare och mer energieffektiva system, anpassade för de höga krav som ställs i moderna datacenter.

ANNONS

Läs mer: Kina: Taiwan viktigast i relationen med USA

Läs mer: Taiwan kan bli gnistan som drar in Japan i stormaktskonflikt

Läs mer: OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar