Här är bensinen mer än en krona billigare

Det betyder att den som valde att tanka där under gårdagen i stället för på en bensinstation som följer riktpriset kunde spara över en krona per liter.

Det blir några tior mindre om det handlar om en full tank. Men nu ska hänsyn tas givetvis till det geografiska läget. Bor du långt från Kungälv, kanske långt upp i norr eller utmed ostkusten, då blir det förstås ingen förtjänst att bege sig till Kungälv och stanna vid pumpen. Om du ändå har vägarna förbi, vill säga.

Stora skillnader på priset på bensin

Och det är värt att notera att prisskillnaderna är stora när det gäller drivmedel, och detta är något som Nyheter24 tagit fasta på och ger utrymme för i en artikel efter att ha undersökt saken på bensinpriser.se.

Tidningen konstaterar att den som tankar sin bil 50 liter bensin på Ingo i Kungälv, åtminstone under gårdagen, sparade 58 kronor.

Om tanken rymmer 60 liter blir besparingen något mer, cirka 70 kronor per tank.

Passa på innan priserna stiger igen

Sammanfattningsvis sticker Västsverige ut just nu med de lägsta bensinpriserna, och det gäller alltså större orter, framgår det.

Observera att detta emellertid kan ändras snabbt, och samtidigt är det inte helt enkelt för dig som konsument att ta reda på dagspriset då stora drivmedelsföretag som Preem och Cirkel K inte längre publicerar rekommenderade pumppriser.

Den som veta vad bränslet kostar för bege sig till respektive bensinmack.

Här kan du ta del av vad priset på bränsle är i dag där du bor.

