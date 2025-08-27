Postnord har slutat skicka paket till USA. Sammanlagt rör det sig om 25 länder som nu nobbar USA och drar in sina postleveranser.
Många länder nobbar USA –slutar skicka paket
Postnord har redan meddelat att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler.
Många länder nobbar USA
Det rör sig om sammanlagt 25 länder som nu nobbar USA genom att sluta skicka paket till landet, uppger Finansavisen.
Orsaken är en nu genomförd förändring av tull- och tariffreglerna för USA vilken innebär att det så kallade De minimis-undantaget för inkommande varor tas bort.
De Minimis-undantaget är en amerikansk handelsregel som innebär att varor med lågt värde, under 800 dollar, runt 7 500 kronor, får föras in i landet utan att tullar eller skatter ska betalas.
Oroar sig över osäkerhet
Förutom svenska Postnord har Norge slutat skicka paket över Atlanten, och det handlar enligt FN-organisationen Världspostunionen, UPU, om att länderna helt enkelt oroar sig över den osäkerhet som regeländringen medför.
“Situationen skapar osäkerhet kring transportalternativ, returprocesser och ansvar, så avstängning verkar vara det enda alternativet”, uppger exempelvis norska Posten Bring.
Drabbar småföretagen
Enligt norska intresseorganisationen SMB kan det inom kort drabba små-och medelstora företag som är beroende av att handeln med USA flyter på problemfritt.
Även om UPU inte direkt gått ut med vilka länder det rör sig om som nobbar USA så finns både Australien och Japan med på listan, där länderna har uppgett att De Minimis-undantaget skapar alltför stora problem i de olika kedjorna.
Åtgärden är nödvändig
Australia Post uppger att åtgärden är nödvändig “på grund av den komplexa och snabbt föränderliga situationen”, skriver Al Jazeera.
Det har dock skett en trend de senaste månaderna, även innan de nya reglerna gick igenom, där allt färre paket skickats från Australien till USA där många bolag har dragit i handbromsen redan i våras.
“Det har skett en volymminskning med 36 procent sedan april när det gäller utgående leveranser från Australien till USA”, säger Rob Hango-Zada, vd på det australiensiska fraktbolaget Shippit.
Även Japan Post uppger att man stoppar sina paketleveranser till USA sedan det är “otydligt” vad som gäller för postbolagen som därmed inte kan sköta sitt arbete på bästa sätt.
Bromsar delar av leveranserna
Många länder har redan bromsat delar av sina leveranser till USA, eller planerar att bromsa sina leveranser inom kort, berättar The Guardian vidare.
Exempel är länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien som har ställt in vissa leveranser sedan i fredags.
Läs även:
USA hotar EU med sanktioner efter techlag. Dagens PS
Dråpslag mot Temu och Shein i USA. Dagens PS
