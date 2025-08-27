Många länder nobbar USA –slutar skicka paket.

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Oroar sig över osäkerhet

Förutom svenska Postnord har Norge slutat skicka paket över Atlanten, och det handlar enligt FN-organisationen Världspostunionen, UPU, om att länderna helt enkelt oroar sig över den osäkerhet som regeländringen medför.

“Situationen skapar osäkerhet kring transportalternativ, returprocesser och ansvar, så avstängning verkar vara det enda alternativet”, uppger exempelvis norska Posten Bring.

Gott om paket hos Postnord på Arlanda, men stopp för paket till USA, efter nya tullregler som är en del av USA:s handelskrig. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)

ANNONS

Drabbar småföretagen

Enligt norska intresseorganisationen SMB kan det inom kort drabba små-och medelstora företag som är beroende av att handeln med USA flyter på problemfritt.

Även om UPU inte direkt gått ut med vilka länder det rör sig om som nobbar USA så finns både Australien och Japan med på listan, där länderna har uppgett att De Minimis-undantaget skapar alltför stora problem i de olika kedjorna.

Åtgärden är nödvändig

Australia Post uppger att åtgärden är nödvändig “på grund av den komplexa och snabbt föränderliga situationen”, skriver Al Jazeera.

Det har dock skett en trend de senaste månaderna, även innan de nya reglerna gick igenom, där allt färre paket skickats från Australien till USA där många bolag har dragit i handbromsen redan i våras.

“Det har skett en volymminskning med 36 procent sedan april när det gäller utgående leveranser från Australien till USA”, säger Rob Hango-Zada, vd på det australiensiska fraktbolaget Shippit.

Även Japan Post uppger att man stoppar sina paketleveranser till USA sedan det är “otydligt” vad som gäller för postbolagen som därmed inte kan sköta sitt arbete på bästa sätt.

Bromsar delar av leveranserna

ANNONS

Många länder har redan bromsat delar av sina leveranser till USA, eller planerar att bromsa sina leveranser inom kort, berättar The Guardian vidare.

Exempel är länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien som har ställt in vissa leveranser sedan i fredags.

Läs även:

USA hotar EU med sanktioner efter techlag. Dagens PS

Dråpslag mot Temu och Shein i USA. Dagens PS