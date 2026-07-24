Det finns gott om pengar i defense tech just nu. Det visar uppgifterna om Andurils kommande värdering tydligt.
Anduril kan få biljonvärdering – branschen exploderar
Försvarsteknikbolaget Anduril för samtal med investerare om en ny finansieringsrunda.
Det kan ge bolaget en värdering på omkring 100 miljarder dollar, motsvarande närmare 1 000 miljarder kronor.
Det uppger Reuters med hänvisning till källor med insyn i processen.
Diskuterar en tvåstegsmodell
Om affären blir verklighet skulle Anduril närma sig börsjättar som Lockheed Martin och Northrop Grumman i värdering, trots att bolaget fortfarande är privatägt.
Enligt Reuters är upplägget ännu inte fastställt och det är oklart hur stort kapital bolaget vill ta in.
Ett alternativ som diskuterats är en tvåstegsmodell där investerare först går in i en finansieringsrunda och samtidigt förbinder sig att delta i en andra kapitalanskaffning inom ett år till en högre värdering.
Den senare rundan skulle vara kopplad till att Anduril når vissa finansiella mål.
Bolaget uppger att inga beslut har fattats om någon framtida finansiering, men framhåller att det löpande utvärderar möjligheter att finansiera den fortsatta expansionen.
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Redan dubblat värderingen
Anduril har vuxit snabbt i takt med ett ökande intresse för försvarsteknik och autonoma vapensystem. Företaget utvecklar bland annat drönare, mjukvara och robotsystem för militära tillämpningar.
För bara två månader sedan genomförde Anduril en finansieringsrunda på 5 miljarder dollar, ledd av riskkapitalbolagen Thrive Capital och Andreessen Horowitz.
Den affären fördubblade bolagets värdering till 61 miljarder dollar.
I januari meddelade Anduril att omsättningen under 2025 uppgick till 2,2 miljarder dollar och att personalstyrkan hade fördubblats.
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Mycket kapital kommer in
Den senaste tidens kraftiga värdeökning speglar också ett växande investerarintresse för bolag som levererar teknik till försvarssektorn.
Geopolitiska spänningar och ökade försvarsbudgetar har bidragit till att kapital strömmar in i branschen, samtidigt som flera snabbväxande teknikbolag har kunnat ställa allt högre krav på investerare.
Tidigare i veckan presenterade Anduril dessutom den nya drönaren Thunder på flygmässan i Farnborough i Storbritannien.
Modellen, som kan starta vertikalt, är tänkt att kunna operera tillsammans med militära helikopterförband och är ett led i bolagets satsning på autonoma system för framtidens stridsfält.
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