Anduril kan få biljonvärdering – branschen exploderar

Det uppger Reuters med hänvisning till källor med insyn i processen.

Diskuterar en tvåstegsmodell

Om affären blir verklighet skulle Anduril närma sig börsjättar som Lockheed Martin och Northrop Grumman i värdering, trots att bolaget fortfarande är privatägt.

Enligt Reuters är upplägget ännu inte fastställt och det är oklart hur stort kapital bolaget vill ta in.

Ett alternativ som diskuterats är en tvåstegsmodell där investerare först går in i en finansieringsrunda och samtidigt förbinder sig att delta i en andra kapitalanskaffning inom ett år till en högre värdering.

Den senare rundan skulle vara kopplad till att Anduril når vissa finansiella mål.

Bolaget uppger att inga beslut har fattats om någon framtida finansiering, men framhåller att det löpande utvärderar möjligheter att finansiera den fortsatta expansionen.

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