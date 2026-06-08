OpenAI gör om ChatGPT helt – vill ta mer betalt

Målet är att göra chatboten till en bred AI-plattform med fokus på mer lönsamma tjänster inför en planerad börsnotering senare i år.

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Satsar på agenter

Bolaget, som värderas till omkring 850 miljarder dollar, vill utveckla ChatGPT från en renodlad samtalstjänst till en så kallad ”superapp”, skriver Financial Times.

Där ska användare få hjälp med allt från programmering och bildgenerering till automatiserade arbetsuppgifter utförda av AI-agenter.

Förändringen speglar en växande övertygelse inom OpenAI om att framtidens AI-marknad inte främst handlar om att besvara frågor, utan om att utföra konkreta uppgifter åt användarna.

AI-agenter väntas kunna boka resor, organisera kalendrar, hantera arbetsflöden och samordna flera tjänster från ett och samma gränssnitt.

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