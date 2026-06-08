Fler ska använda – och betala för – ChatGPT. Det är Sam Altmans mål med de kommande, genomgående förändringarna.
OpenAI gör om ChatGPT helt – vill ta mer betalt
OpenAI har flera gånger gjort om och uppdaterat sin jättesuccé, ChatGPT.
Men nu förbereder företaget för den största omdaningen av tjänsten sedan den lanserades 2022.
Målet är att göra chatboten till en bred AI-plattform med fokus på mer lönsamma tjänster inför en planerad börsnotering senare i år.
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Satsar på agenter
Bolaget, som värderas till omkring 850 miljarder dollar, vill utveckla ChatGPT från en renodlad samtalstjänst till en så kallad ”superapp”, skriver Financial Times.
Där ska användare få hjälp med allt från programmering och bildgenerering till automatiserade arbetsuppgifter utförda av AI-agenter.
Förändringen speglar en växande övertygelse inom OpenAI om att framtidens AI-marknad inte främst handlar om att besvara frågor, utan om att utföra konkreta uppgifter åt användarna.
AI-agenter väntas kunna boka resor, organisera kalendrar, hantera arbetsflöden och samordna flera tjänster från ett och samma gränssnitt.
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Hoppas sälja mer
En central del av satsningen är programmeringsverktyget Codex, som fått en allt viktigare roll inom företaget.
Tjänsten kan skriva kod och skapa program utifrån enkla instruktioner och har vuxit snabbt under året.
Antalet veckovisa användare har ökat till över fem miljoner sedan en skrivbordsversion lanserades i februari.
OpenAI hoppas att fler användare ska gå från gratisversionen av ChatGPT till betalande tjänster. I dag använder nära en miljard människor chatboten, men majoriteten betalar inte för tjänsten.
Tuffare konkurrens
Samtidigt står företagets två miljoner företagskunder redan för omkring 40 procent av intäkterna, en andel som väntas stiga till hälften innan årets slut.
Den strategiska förflyttningen innebär också att OpenAI närmar sig rivalen Anthropic, som länge fokuserat på företagskunder och lönsamhet.
Konkurrensen mellan bolagen har hårdnat, inte minst inom AI-verktyg för programmering där Anthropics Claude Code vuxit snabbt.
Vill samla tjänsterna
Under de kommande veckorna väntas de första förändringarna bli synliga i ChatGPT:s appar och på webben.
Användare kommer i större utsträckning att styras mot programmeringsverktyg, bildgenerering och externa tjänster från samarbetspartner som Canva och Booking.com.
OpenAI:s långsiktiga vision är att användarna ska interagera med en enda AI-assistent i stället för en rad separata appar.
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