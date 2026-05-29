Anthropics revansch – värderas högre än OpenAI

Värderingen innebär att Anthropic nu passerar OpenAI, som i mars värderades till 852 miljarder dollar efter en rekordstor kapitalanskaffning.

Snabb värdeökning

Den nya finansieringsrundan leds av flera av teknikvärldens mest inflytelserika investerare, däribland Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks och Sequoia Capital, skriver CNBC.

Anthropics värde har stigit i snabb takt. Så sent som i februari värderades bolaget till 380 miljarder dollar.

Den senaste rundan inkluderar dessutom tidigare utlovade investeringar på 15 miljarder dollar, varav 5 miljarder kommer från Amazon.

Bakom värderingslyftet ligger en kraftig tillväxt i intäkterna. Bolagets AI-assistent Claude, och särskilt kodverktyget Claude Code, har fått ett starkt genomslag bland företag och utvecklare.

Läs mer: Anthropic täpper till kryphål för investerare – drabbar svenska småsparare. Dagens PS