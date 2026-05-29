Anthropic startades av avhoppare från OpenAI. Nu har man fått en prestigefylld framgång genom en enorm värdering.
Anthropics revansch – värderas högre än OpenAI
AI-bolaget Anthropic har gått om OpenAI som Silicon Valleys högst värderade företag inom artificiell intelligens.
Bolaget meddelade på torsdagen att det tagit in 65 miljarder dollar i en ny finansieringsrunda som värderar företaget till 965 miljarder dollar.
Värderingen innebär att Anthropic nu passerar OpenAI, som i mars värderades till 852 miljarder dollar efter en rekordstor kapitalanskaffning.
Snabb värdeökning
Den nya finansieringsrundan leds av flera av teknikvärldens mest inflytelserika investerare, däribland Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks och Sequoia Capital, skriver CNBC.
Anthropics värde har stigit i snabb takt. Så sent som i februari värderades bolaget till 380 miljarder dollar.
Den senaste rundan inkluderar dessutom tidigare utlovade investeringar på 15 miljarder dollar, varav 5 miljarder kommer från Amazon.
Bakom värderingslyftet ligger en kraftig tillväxt i intäkterna. Bolagets AI-assistent Claude, och särskilt kodverktyget Claude Code, har fått ett starkt genomslag bland företag och utvecklare.
Tuff konkurrens
Anthropic uppger att verksamheten nu har en årlig intäktstakt på 47 miljarder dollar, jämfört med 30 miljarder tidigare i år och omkring 10 miljarder under fjolåret.
Samtidigt fortsätter konkurrensen mellan de ledande AI-laboratorierna att hårdna.
På torsdagen presenterade Anthropic en ny version av sin flaggskeppsmodell Claude Opus samt en avancerad cybersäkerhetsmodell som initialt endast görs tillgänglig för ett begränsat antal företag.
Kapplöpningen sker samtidigt som flera av AI-industrins största aktörer förbereder sig för börsen.
Kapplöpning med OpenAI
OpenAI väntas lämna in handlingar inför en börsnotering inom de närmaste veckorna och siktar enligt amerikanska medier på en notering redan i höst.
Även Anthropic arbetar med förberedelser inför en framtida börsintroduktion, även om någon tidsplan ännu inte offentliggjorts.
Med en värdering strax under en biljon dollar har bolaget redan placerat sig bland världens mest värdefulla privata teknikföretag och blivit en av de tydligaste symbolerna för den fortsatta AI-boomen.
