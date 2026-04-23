Japanska Softbank planerar att säkra ett lån på 10 miljarder dollar – drygt 92 miljarder kronor – med aktier i OpenAI som säkerhet.
OpenAI-aktier ska ge Softbank lån på 92 miljarder
Softbanks grundare Masayoshi Son har fokus på ett genombrott för AI, artificiell intelligens. Det är bakgrunden till det planerade mångmiljardlånet, ett så kallat marginallån på två år med möjlighet till ett års förlängning.
Som säkerhet ställer Softbank ut sina nyss förvärvade aktier i AI-jätten OpenAI.
Softbank ökar på innehavet i OpenAI
Affären markerar en ny fas i SoftBanks relation till AI-sektorn. Softbank har skuldsatt sig kraftigt och gick in med ytterligare 30 miljarder dollar (knappt 277 miljarrder kronor) i OpenAI under bolagets senaste och rekordstora finansieringsrunda, som värderade skaparen av ChatGPT till enorma 157 miljarder dollar, nästan 1 448 miljarder kronor.
Genom att nu belåna dessa aktier kan Softbank frigöra enorma mängder likviditet utan att behöva sälja av sitt innehav i det framrusande teknikbolaget.
Samtalar med flera investmentbanker
Den japanska bankbjässen uppges föra diskussioner med flera stora investmentbanker för att strukturera lånet, och intresset sägs vara stort trots den inneboende volatiliteten i tekniksektorn.
Allt enligt Bloomberg, som rapporterar med hävisning till handlare att kostnaden för att försäkra SoftBanks skuld mot kreditrisker steg kraftigt på nyheten med kreditswappar som studsade upp med cirka 10 baspunkter.
Siktar mot stjärnorna – och energisektorn
Frågan som marknaden ställer sig är vad Masayoshi Son ska göra med de 10 miljarder dollarna. Svaret tycks finnas i en kombination av hårdvara och infrastruktur. Son har tidigare talat öppet om sina visioner för ”Project Izanagi”, ett ambitiöst försök att bygga upp en chipjätte som kan utmana Nvidia. Softbank-grundaren vill positionera sig i centrum för AI-boomen.
Men det stannar inte vid halvledare. SoftBank har på senare tid visat ett växande intresse för energisektorn, särskilt projekt kopplade till datacenter och kraftförsörjning. AI-revolutionen kräver enorma mängder el, och Son vill kontrollera hela kedjan från beräkningskraft till den energi som driver servrarna.
Bankjättens grundare – en riktig gambler
Strategin att använda marginallån är inte riskfri. Om värderingen på OpenAI, där vd:n Sam Altman är starkt ifrågasatt, skulle sjunka drastiskt kan långivarna kräva mer säkerheter, vilket tidigare har skapat huvudvärk för SoftBank under perioder av marknadsoro. Men Masayoshi Son är inte känd för att gå försiktigt fram.
I mars i år sänkte S&P Global Ratings Softbanks kreditutsikter från stabila till negativa – med hänvisning till risken att dess investeringar i OpenAI kan skada det japanska företagets likviditet och kreditkvaliteten på det japanska företagets tillgångar, konstaterar Bloomberg.
Börspekulanterna hissar aktien i företaget
Förra veckan tog bankgiganten in 3,6 miljarder dollar, mer än 33,2 miljarder kronor, genom en obligationsaffär i flera delar. En del av dessa intäkter uppges vara öronmärkta för att återbetala brygglån knutna till Softbanks investeringar i OpenAI.
Uppenbarligen tror investerarna på Softbanks hårda, finansiella AI-offensiv. Aktierna i företaget har lyft med 31,5 procent i år. Det kan jämföras med det japanska börsindexet Topix uppgång på 8,3 procent.
