Proppen ur Softbank på börsen – rasar på AI-oro

Även en rad andra asiatiska storbolag kopplade till artificiell teknik tappar stort på börsen, däribland sydkoreanska Samsung Electronics som enligt CNBC är ned med nästan 6 procent i likhet med SK Hynix.

Japanska Advantest, som tillverkar halvledarutrustning, sjunker med mer än 8 procent, men allra tyngst faller alltså Softbank vars aktie backar med över 14 procent.

Jätten har en brev AI-portfölj

Softbank har en bred portfölj av AI-relaterade investeringar som uppges omfatta infrastruktur, chip och applikationsföretag.

Under det pågående kursraset i dag, onsdag, har 32 miljarder dollar gått upp i rök av Softbanks börsvärde, framgår det.

”Om förlusterna består kommer koncernens aktier att uppleva sin sämsta dag sedan augusti förra året då de rasade över 18 %, enligt data från LSEG”, skriver den amerikanska nyhetskanalen.

Softbank stöttar OpenAI, som står bakom ChatGPT, men har också tillskansat en andel som ger kontroll i det brittiska företaget Arm, som är listat på Nasdaq och under natten fick uppleva ett kursfall på 4,71 procent i sina aktier.

50 miljarder puts väck för Softbank

Men det är Softbank som är mest utsatt på börsen och har på bara två dagar fått se nästan 50 miljarder dollar utplånas av börsvärdet. Under tisdagen föll aktierna i den japanska bjässen med över 7 procent.

Andra bolag i Asien som är kopplade till AI och som tappar stort är Tokyo Elektron medan Taiwans TSMC, världens största kontraktschiptillverkare, backar med 2 procent.

Under natten har e-handelsjätten Alibaba gått ner med över 3 procent och Tencent med mer än 2 procent, enligt CNBC.

