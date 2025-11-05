Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Proppen ur Softbank på börsen – rasar på AI-oro

Japanska Softbank har på bara två handelsdagar fått se nästan 50 miljarder dollar av börsvärdet utraderas. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Aktien faller med över 14 procent i japanska Softbank på onsdagsmorgonen, svensk tid, på grund av oro för AI-värderingarna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Även en rad andra asiatiska storbolag kopplade till artificiell teknik tappar stort på börsen, däribland sydkoreanska Samsung Electronics som enligt CNBC är ned med nästan 6 procent i likhet med SK Hynix.

Japanska Advantest, som tillverkar halvledarutrustning, sjunker med mer än 8 procent, men allra tyngst faller alltså Softbank vars aktie backar med över 14 procent.

Jätten har en brev AI-portfölj

Softbank har en bred portfölj av AI-relaterade investeringar som uppges omfatta infrastruktur, chip och applikationsföretag.

Under det pågående kursraset i dag, onsdag, har 32 miljarder dollar gått upp i rök av Softbanks börsvärde, framgår det.

”Om förlusterna består kommer koncernens aktier att uppleva sin sämsta dag sedan augusti förra året då de rasade över 18 %, enligt data från LSEG”, skriver den amerikanska nyhetskanalen.

Softbank stöttar OpenAI, som står bakom ChatGPT, men har också tillskansat en andel som ger kontroll i det brittiska företaget Arm, som är listat på Nasdaq och under natten fick uppleva ett kursfall på 4,71 procent i sina aktier.

50 miljarder puts väck för Softbank

Men det är Softbank som är mest utsatt på börsen och har på bara två dagar fått se nästan 50 miljarder dollar utplånas av börsvärdet. Under tisdagen föll aktierna i den japanska bjässen med över 7 procent.

ANNONS

Andra bolag i Asien som är kopplade till AI och som tappar stort är Tokyo Elektron medan Taiwans TSMC, världens största kontraktschiptillverkare, backar med 2 procent.

Under natten har e-handelsjätten Alibaba gått ner med över 3 procent och Tencent med mer än 2 procent, enligt CNBC.

Läs även: Softbanks nya vapen i AI-kriget: ”Ser en enorm potential” DagensPS

Läs även: ABB kovänder – säljer Robotics till Japans rikaste man Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAlibabaAsienKursrasOpenAISamsungSoftbankTencentTSMC
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS