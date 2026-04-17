Open AI-chefen Sam Altmans privata affärsintressen och företagets framtid har flätats samman på ett sätt som väcker djup oro.
AI-snillet Sam Altman på dubbla stolar – ryker han snart?
En färsk granskning visar hur gränserna mellan hans personliga miljardinvesteringar och AI-jättens strategier har suddats ut.
Det har stormat kring Open AI förr, men den senaste tidens uppgifter om vd:n Sam Altmans agerande ger en bild av en ledare som rör sig i en gråzon som få andra företagsledare skulle tillåtas beträda. En ny granskning visar att AI-geniet Sam Altman föreslagit att Open AI ska investera hundratals miljoner dollar i nystartade bolag där han själv har stora privata ägarintressen. Detta i en tid när det drar ihop sig till OpenAI:s meganotering på börsen, värderad till cirka 850 miljarder dollar.
Här är de mest graverande exemplen
Ett av de mest frapperande exemplen är energibolaget Helion Energy. I en finansieringsrunda som väntas nå en miljard dollar föreslog Altman att Open AI skulle gå in med hälften av summan. Problemet är att Altman själv är Helions största enskilda investerare och styrelseordförande.
Altman har även sökt ”allmosor” från Open AI till Stoke Space, en rakettillverkare som på sikt ska utmana Elon Musks SpaceX. Problemet är att Altman är ägare i Stoke Space via sitt familjära riskkapitalbolag.
Allt en The Wall Street Journal (WSJ).
Internt i organisationen har förslagen väckt bestörtning. Anställda som informerats om planerna uppger att det är svårt att se hur investeringen skulle gynna Open AI i närtid, medan den privata vinsten för Altman är uppenbar.
”Han har förvrängt, förfalskat, omförhandlat och brutit mot överenskommelser. Jag tror att det finns en liten men reell chans att han i slutändan kommer att bli ihågkommen som en bedragare i klass med Bernie Madoff eller Sam Bankman-Fried”, har Sue Yoon, tidigare styrelseledamot, sagt i en New Yorker-intervju.
Altmans ”hobby” fråga för styrelsen
Till skillnad från techprofiler som Elon Musk eller Mark Zuckerberg, vars förmögenheter är tätt knutna till deras publika bolag, är Sam Altmans ekonomi en betydligt mer svårgenomtränglig historia. Han äger inga direkta aktier i Open AI, vilket ofta framhållits som ett tecken på hans ideella engagemang. I stället har han byggt ett enormt nätverk av privata investeringar i allt från kärnkraft till bioteknik och mjukvara.
Detta nätverk skapar nu huvudvärk för Open AI:s nya styrelse. I vanliga publika bolag är det strikt förbjudet för toppchefer att ta stora positioner i utomstående verksamheter som kan krocka med huvuduppdraget. Syftet är att säkerställa att vd:ns lojalitet ligger hos aktieägarna, inte i den egna plånboken.
Därför petades Altman hösten 2023
Misstroendet mot Altmans dubbla stolar var en av de utlösande faktorerna när han tvingades bort från sin post under några dramatiska dagar i november 2023. Den dåvarande styrelsen anklagade honom för att inte ha varit uppriktig i sin kommunikation. Enligt dokument som läckt i efterhand kände ledamöterna att det var omöjligt att förstå hur han personligen kunde gynnas av de affärer han drev i Open AI:s namn.
Trots att han snabbt kom tillbaka och en ny styrelse tillsattes tycks mönstret bestå. Det talas om ett återkommande mönster av undanhållande av information, som sträcker sig tillbaka till hans tid på startup-inkubatorn Y Combinator.
Framtiden på spel för hela Open AI
Samtidigt som de interna striderna pågår börjar Open AI:s dominans på marknaden att utmanas. Bolaget har dragit tillbaka eller skalat ned flera prestigeprojekt, och konkurrensen från aktörer som Google och Anthropic hårdnar.
För investerare och partners som Microsoft är tydlighet och transparens A och O. Ytterst handlar det om förtroendet för Sam Altman att styra AI-aktören som tagit fram ChatGPT. Källor uppger också för WSJ att den tidigare Salesforce-vd:n Bret Taylor, i dag styrelseordförande i Open AI, nämns som en presumtiv efterträdare till Sam Altman.
”Jag har turen att varje dag se varför Sam är så unikt kvalificerad att leda det här företaget när vi går in i våra nästa kapitel”, har Taylor diplomatiskt sagt i ett uttalande.
