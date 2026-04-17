AI-snillet Sam Altman på dubbla stolar – ryker han snart?

Altmans ”hobby” fråga för styrelsen

Till skillnad från techprofiler som Elon Musk eller Mark Zuckerberg, vars förmögenheter är tätt knutna till deras publika bolag, är Sam Altmans ekonomi en betydligt mer svårgenomtränglig historia. Han äger inga direkta aktier i Open AI, vilket ofta framhållits som ett tecken på hans ideella engagemang. I stället har han byggt ett enormt nätverk av privata investeringar i allt från kärnkraft till bioteknik och mjukvara.

Detta nätverk skapar nu huvudvärk för Open AI:s nya styrelse. I vanliga publika bolag är det strikt förbjudet för toppchefer att ta stora positioner i utomstående verksamheter som kan krocka med huvuduppdraget. Syftet är att säkerställa att vd:ns lojalitet ligger hos aktieägarna, inte i den egna plånboken.

Läs vidare: OpenAI:s uppköp förbryllar experter: ”Obegripligt” Realtid

Därför petades Altman hösten 2023

Misstroendet mot Altmans dubbla stolar var en av de utlösande faktorerna när han tvingades bort från sin post under några dramatiska dagar i november 2023. Den dåvarande styrelsen anklagade honom för att inte ha varit uppriktig i sin kommunikation. Enligt dokument som läckt i efterhand kände ledamöterna att det var omöjligt att förstå hur han personligen kunde gynnas av de affärer han drev i Open AI:s namn.

Trots att han snabbt kom tillbaka och en ny styrelse tillsattes tycks mönstret bestå. Det talas om ett återkommande mönster av undanhållande av information, som sträcker sig tillbaka till hans tid på startup-inkubatorn Y Combinator.

Framtiden på spel för hela Open AI

Samtidigt som de interna striderna pågår börjar Open AI:s dominans på marknaden att utmanas. Bolaget har dragit tillbaka eller skalat ned flera prestigeprojekt, och konkurrensen från aktörer som Google och Anthropic hårdnar.

För investerare och partners som Microsoft är tydlighet och transparens A och O. Ytterst handlar det om förtroendet för Sam Altman att styra AI-aktören som tagit fram ChatGPT. Källor uppger också för WSJ att den tidigare Salesforce-vd:n Bret Taylor, i dag styrelseordförande i Open AI, nämns som en presumtiv efterträdare till Sam Altman.

”Jag har turen att varje dag se varför Sam är så unikt kvalificerad att leda det här företaget när vi går in i våra nästa kapitel”, har Taylor diplomatiskt sagt i ett uttalande.

Missa inte: OpenAI avslöjar hoten mot sin egen drömnotering DagensPS

Läs mer: Forskarna varnar: Nu styr miljarderna Open AI Realtid