Softbank dumpar Nvidia – säljer alla aktier

Softbanks grundare Masayoshi Son är känd för sina vågade investeringar och jämför sig gärna med historiens stora imperiebyggare. Nu siktar han mot toppen i AI-kriget. (Foto: Kyodo News via AP/TT)
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Japanska Softbank Group har sålt hela sitt innehav i Nvidia för motsvarande 5,8 miljarder dollar, enligt Forex News.

Affären genomfördes till ett pris under 200 dollar per aktie. Bolaget ökade sin exponering i Nvidia till omkring 3 miljarder dollar i våras, som en del av koncernens gigantiska satsning på AI.

Softbanks vd Masayoshi Son har länge positionerat sig som en central aktör i den globala AI-kapplöpningen. Genom Vision Fund har bolaget tagit betydande positioner i teknikbolag världen över, och Son själv har öppet talat om ambitionen att skapa en “AI-superkraft” genom nya investeringar i chip- och datacentersektorn.

Enligt Bloomberg planerar Softbank dessutom en investering på uppemot 30 miljarder dollar i OpenAI. En satsning som kan ge koncernen ett ännu starkare grepp om den snabbt växande marknaden.

Softbank satsar stort på Nvidia

Det japanska teknikkonglomeratet, lett av Masayoshi Son, redovisade ett oväntat bra nettoresultat på 2,5 biljoner yen, cirka 16 miljarder dollar, under det senaste kvartalet, långt över analytikernas prognoser.

Vinsten drevs bland annat av Vision Funds uppgång och investeringar i OpenAI och Oracle. Softbanks aktie har stigit 78 procent de senaste tre månaderna, den starkaste utvecklingen sedan 2005, och bolaget planerar en aktiesplit 4:1 i januari.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

