Det skakar i världen med energikris som ställer till problem. Men i Kina är nattsömnen troligen lugnare än i många andra länder.
Oljekrisen rår inte på Kina: "Skapades för just detta"
Kinas långsiktiga satsningar på energisäkerhet sätts nu på prov i spåren av den globala oljekris som följt konflikten i Mellanöstern.
Under ledning av Xi Jinping har landet i över ett decennium byggt upp en strategi för att minska sårbarheten mot externa chocker.
De senaste veckornas utveckling tyder på att den ger resultat.
Har klarat sig bra
Trots att Kina är världens största importör av energi har landet klarat sig relativt väl när oljepriserna skjutit i höjden och leveranser störts.
Stora lager av råolja, en växande andel inhemsk energiproduktion och en snabbt elektrifierad fordonsflotta har bidragit till att mildra effekterna, skriver CNN som menar att Kinas energistrategi ”skapades för tillfällen som dessa”.
Strategin har flera komponenter. Dels har Kina diversifierat sina energikällor genom att säkra leveranser från länder som Ryssland och bygga pipelines från Centralasien och Myanmar.
Dels har landet kraftigt ökat investeringarna i förnybar energi, med omfattande utbyggnad av vind-, sol- och vattenkraft.
Kol är ännu viktigt
Samtidigt har Kina fortsatt att utveckla inhemsk produktion av fossila bränslen. Nya borrtekniker och exploatering av offshore-fält har bidragit till rekordnivåer i oljeutvinning.
Kol spelar fortfarande en central roll som stabil bas i energisystemet, trots klimatutmaningar.
En viktig del av strategin är också uppbyggnaden av strategiska reserver. Uppskattningar pekar på att Kina har oljelager som kan täcka flera månaders konsumtion, vilket ger en buffert vid globala störningar.
Få bilar kräver fossila bränslen
Myndigheterna har dessutom möjlighet att snabbt frigöra reserver för att stabilisera marknaden.
Elektrifieringen av ekonomin har ytterligare minskat beroendet av importerad olja.
Elbilar och hybridfordon står nu för en stor del av nybilsförsäljningen, vilket bidrar till att dämpa efterfrågan på bränsle. Parallellt satsar Kina på framtidstekniker som vätgas och kärnfusion.
Trots framstegen är landet inte helt skyddat. Stora delar av importen passerar fortfarande strategiskt känsliga rutter som Hormuzsundet, vilket innebär kvarstående risker vid geopolitisk oro.
