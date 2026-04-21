Oljekrisen rår inte på Kina: "Skapades för just detta"

Kol är ännu viktigt

Samtidigt har Kina fortsatt att utveckla inhemsk produktion av fossila bränslen. Nya borrtekniker och exploatering av offshore-fält har bidragit till rekordnivåer i oljeutvinning.

Kol spelar fortfarande en central roll som stabil bas i energisystemet, trots klimatutmaningar.

En viktig del av strategin är också uppbyggnaden av strategiska reserver. Uppskattningar pekar på att Kina har oljelager som kan täcka flera månaders konsumtion, vilket ger en buffert vid globala störningar.

Få bilar kräver fossila bränslen

Myndigheterna har dessutom möjlighet att snabbt frigöra reserver för att stabilisera marknaden.

Elektrifieringen av ekonomin har ytterligare minskat beroendet av importerad olja.

Elbilar och hybridfordon står nu för en stor del av nybilsförsäljningen, vilket bidrar till att dämpa efterfrågan på bränsle. Parallellt satsar Kina på framtidstekniker som vätgas och kärnfusion.

Trots framstegen är landet inte helt skyddat. Stora delar av importen passerar fortfarande strategiskt känsliga rutter som Hormuzsundet, vilket innebär kvarstående risker vid geopolitisk oro.

