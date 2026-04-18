Iran: Nu stänger vi sundet igen

Villkoren i USA:s och Irans överenskommelse om en vapenvila är oklara. Även mellan parterna råder, av allt att döma, stora meningsskiljaktigheter.

Hormuzsundet uppgavs på fredagen ha öppnat för trafik igen, varpå USA:s president gick ut och sade att Iran gått med på att ”aldrig” stänga det igen.

Iran hotar å andra sidan att återigen stoppa trafiken genom den viktiga handelsleden om USA inte lyfter blockaden mot iranska hamnar.

”Bryter vapenvilan”

”Om blockaden fortsätter kommer Hormuzsundet inte att förbli öppet”, skriver parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf på X.

Esmaeil Baqaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, uppger att Iran kommer att besvara blockaden och beskriver den som ett brott mot vapenvilan.

Enligt Trump kommer blockaden mot iranska hamnar i sundet att fortsätta tills dess att ett fredsavtal nås. Han är också inne på vad som kommer att hända med vapenvilan, som löper ut på onsdag.

Jag kanske inte förlänger den (vapenvilan), men blockaden kommer att fortsätta. Då har vi en blockad, och då kommer vi dessvärre släppa bomber igen, säger han till reportrar på Air Force One på lördagsmorgonen, svensk tid.