Hormuzsundet stängs igen, meddelar militärledningen i Iran genom statliga medier. ”Strikt militär kontroll” ska råda på nytt, med hänvisning till USA:s ihållande blockad.
Iran: Nu stänger vi sundet igen
Det här är en kort nyhetsuppdatering. Tidigare version av texten följer nedan.
Iran hotar att åter stänga Hormuzsundet. USA:s president Donald Trump varnar för att kriget i så fall brakar loss på nytt.
Då kommer vi dessvärre släppa bomber igen, säger han till reportrar, men insisterar att en riktig fred är nära.
Villkoren i USA:s och Irans överenskommelse om en vapenvila är oklara. Även mellan parterna råder, av allt att döma, stora meningsskiljaktigheter.
Hormuzsundet uppgavs på fredagen ha öppnat för trafik igen, varpå USA:s president gick ut och sade att Iran gått med på att ”aldrig” stänga det igen.
Iran hotar å andra sidan att återigen stoppa trafiken genom den viktiga handelsleden om USA inte lyfter blockaden mot iranska hamnar.
”Bryter vapenvilan”
”Om blockaden fortsätter kommer Hormuzsundet inte att förbli öppet”, skriver parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf på X.
Esmaeil Baqaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, uppger att Iran kommer att besvara blockaden och beskriver den som ett brott mot vapenvilan.
Enligt Trump kommer blockaden mot iranska hamnar i sundet att fortsätta tills dess att ett fredsavtal nås. Han är också inne på vad som kommer att hända med vapenvilan, som löper ut på onsdag.
Jag kanske inte förlänger den (vapenvilan), men blockaden kommer att fortsätta. Då har vi en blockad, och då kommer vi dessvärre släppa bomber igen, säger han till reportrar på Air Force One på lördagsmorgonen, svensk tid.
Optimistisk Trump
Iran meddelade på fredagen att sundet öppnats för alla kommersiella fartyg, men talmannen Ghalibaf upprepar landets krav på att passager måste samordnas med iranska myndigheter.
Men någon tull blir det inte tal om, enligt Donald Trump.
Absolut inte, säger presidenten, men han framhärdar att samtalen mellan länderna ”går bra” och att ett avtal är mycket nära.
Trump påstår vidare att Irans förråd av anrikat uran kommer att föras ut ur landet – men även där är Iran av rakt motsatt uppfattning. Det kommer ”inte under några omständigheter” att flyttas, enligt UD-talespersonen Baqaei.
Enligt amerikanska CNN:s uppgifter ska nya samtal inledas på måndag i medlande Pakistans huvudstad Islamabad.