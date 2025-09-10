Dagens PS
JUST NU:

Sveriges ekonomi krympte i juli

Dagensps.se
Börs & Finans

Nya siffror: Juli ingen köpfest – fortsatt trög svensk konsumtion

Det blev inget jättelyft för svensk konsumtion på gator och torg under juli i år.
Det blev inget jättelyft för svensk konsumtion på gator och torg under juli i år. (Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Konsumtionen vill inte riktigt att ta fart i Sverige. Det visar färsk data från SCB som nu summerat svenskarnas köpbeteende i juli månad.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“I stort sett oförändrad hushållskonsumtion i juli 2025”, skriver statistikmyndigheten i en kommentar om de senaste siffrorna.

Läs även: Kanonrapport från svenska börsraketen: “Stark tillväxt” – Dagens PS

Lugn konsumtion i juli

Under juli 2025 ökade hushållens konsumtion med blygsamma 0,2 procent jämfört med månaden innan, enligt SCB:s säsongsrensade data.

Trots sommarvärmen synes konsumtionen därmed ha stabiliserats snarare än blomstrat.

På årsbasis ökade hushållens konsumtionsutgifter med 2,4 procent, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat.

Tittar man på de senaste tre månaderna är ökningen 2,1 procent jämfört med samma period föregående år enligt Statistikmyndigheten SCB.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Livsmedel och kultur driver sommaren

Mönstret var dock olika inom olika branscher.

ANNONS

För juli rapporteras att livsmedelskonsumtionen bröt en negativ trend och vände uppåt efter tidigare nedgångar. Detaljhandel med breda sortiment inom livsmedel och dryck samt rekreation och kultur ökade under månaden med 2,3 respektive 0,4 procent.

Svensk ekonomi har fastnat i hängmattan

Lägre produktion och svagare handel, så summerar Statistiska Centralbyrån orsaken till att svensk ekonomi bromsar in igen i sommar.

Årsutvecklingen visar en särskilt stark återhämtning inom rekreations- och kultursektorn, med en uppgång på 8,5 procent sedan juli 2024.

Transporter och försäljning/service av motorfordon samt livsmedelssegmentet ökade också, medan bostadsrelaterade utgifter stod stilla.

Konsumenterna håller i plånboken – men inte helt

SCB:s statistik speglar en sommar där hushållen utöver sina vanemönster ökade konsumtionen något.

Mätningar baserade på korttransaktioner visar att svenskar i genomsnitt spenderade 17 kronor mer per person och dag under perioden 1 juni till 17 augusti 2025 jämfört med året innan Statistikmyndigheten SCB.

Det motsvarar en daglig konsumtion på 665 kronor i snitt per person, jämfört med 648 kronor förra sommaren.

Särskilt sällanköpshandeln visade tecken på liv där möbelinköp ökade (+1,9 procent) och transportslag, inklusive bilinköp, steg med 1,7 procent.

ANNONS

Så kanske börjar konsumtionen ändå så sakta vakna till liv som alla experter hoppas på för ekonomins skull.

Läs även: Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiKonjunkturKonsumtionSCBStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

Het AI, iskallt barnafödande och Klarna på väg mot Nasdaq

10 sep. 2025
ANNONS
ANNONS