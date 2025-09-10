Nya siffror: Juli ingen köpfest – fortsatt trög svensk konsumtion

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Livsmedel och kultur driver sommaren

Mönstret var dock olika inom olika branscher.

För juli rapporteras att livsmedelskonsumtionen bröt en negativ trend och vände uppåt efter tidigare nedgångar. Detaljhandel med breda sortiment inom livsmedel och dryck samt rekreation och kultur ökade under månaden med 2,3 respektive 0,4 procent.

Årsutvecklingen visar en särskilt stark återhämtning inom rekreations- och kultursektorn, med en uppgång på 8,5 procent sedan juli 2024.

Transporter och försäljning/service av motorfordon samt livsmedelssegmentet ökade också, medan bostadsrelaterade utgifter stod stilla.

Konsumenterna håller i plånboken – men inte helt

SCB:s statistik speglar en sommar där hushållen utöver sina vanemönster ökade konsumtionen något.

Mätningar baserade på korttransaktioner visar att svenskar i genomsnitt spenderade 17 kronor mer per person och dag under perioden 1 juni till 17 augusti 2025 jämfört med året innan Statistikmyndigheten SCB.

Det motsvarar en daglig konsumtion på 665 kronor i snitt per person, jämfört med 648 kronor förra sommaren.

Särskilt sällanköpshandeln visade tecken på liv där möbelinköp ökade (+1,9 procent) och transportslag, inklusive bilinköp, steg med 1,7 procent.

Så kanske börjar konsumtionen ändå så sakta vakna till liv som alla experter hoppas på för ekonomins skull.

