En svag yen är inte vad Japan vill ha. När valutan nu pressas ned flaggar den japanska regeringen för att gripa in.
Japan flaggar för kraftfull intervention: "Ha era telefoner nära"
Den japanska regeringen trappar upp beredskapen för att stötta yenen inför den kommande helgperioden Golden Week.
Det är en tid då marknadsaktiviteten minskar och valutainterventioner kan få större genomslag.
Tjänstemän vid finansdepartementet signalerar att åtgärder kan komma att vidtas för att stabilisera valutan, efter kraftiga rörelser på marknaden.
Vill inte ha en svag valuta
Yenen föll nyligen till den svagaste nivån på två år mot dollarn, innan den snabbt stärktes igen. Det är en rörelse som marknadsaktörer kopplar till misstänkt statlig intervention.
”Ha era telefoner nära till hands”, sa Japans finansminister Satsuki Katayama till reportrar för att signalera ytterligare aktivitet under helgperioden, enligt Financial Times.
Japan har blivit allt mer känsligt för valutaförsvagningen, särskilt efter den senaste tidens geopolitiska oro i Mellanöstern.
Landet är starkt beroende av importerad energi och råvaror, vilket gör en svag valuta kostsam genom högre importpriser.
Lägre volymer
Golden Week, som sträcker sig över flera nationella helgdagar, innebär lägre handelsvolymer på valutamarknaden.
Det skapar ett läge där även relativt begränsade insatser kan få stor effekt på växelkursen.
Bakom pressen på yenen finns flera faktorer. En central förklaring är att valutan fortsatt används i så kallade carry trades.
Det innebär att investerare lånar i yen till låg ränta och placerar i tillgångar med högre avkastning utomlands. Detta bidrar till ett strukturellt säljtryck.
Kan agera med kraft
Samtidigt har ränteskillnaderna mellan japanska och amerikanska statsobligationer minskat utan att yenen stärkts i motsvarande grad.
Det har väckt frågor om valutan är undervärderad i nuvarande marknadsläge.
Tidigare interventioner visar att Japan är berett att agera kraftfullt. Under 2024 genomfördes omfattande stödköp av yen till ett värde motsvarande omkring 100 miljarder dollar när valutan handlades på liknande nivåer.
Centralbanken Bank of Japan har samtidigt varnat för att inflationen kan avvika från prognoserna till följd av osäkerheten i omvärlden.
En fortsatt svag yen riskerar att förstärka prisökningarna och pressa hushållens köpkraft.
