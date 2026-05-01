Japan flaggar för kraftfull intervention: "Ha era telefoner nära"

Tjänstemän vid finansdepartementet signalerar att åtgärder kan komma att vidtas för att stabilisera valutan, efter kraftiga rörelser på marknaden.

Vill inte ha en svag valuta

Yenen föll nyligen till den svagaste nivån på två år mot dollarn, innan den snabbt stärktes igen. Det är en rörelse som marknadsaktörer kopplar till misstänkt statlig intervention.

”Ha era telefoner nära till hands”, sa Japans finansminister Satsuki Katayama till reportrar för att signalera ytterligare aktivitet under helgperioden, enligt Financial Times.

Japan har blivit allt mer känsligt för valutaförsvagningen, särskilt efter den senaste tidens geopolitiska oro i Mellanöstern.

Landet är starkt beroende av importerad energi och råvaror, vilket gör en svag valuta kostsam genom högre importpriser.