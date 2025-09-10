Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Svensk ekonomi har fastnat i hängmattan

Svensk ekonomi har fastnat i hängmattan
Statistiken från juli månad visar att den tillväxt som vi hittade i juni redan har svalnat. Svensk ekonomi verkar ha fastnat i hängmattan. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Lägre produktion och svagare handel, så summerar Statistiska Centralbyrån orsaken till att svensk ekonomi bromsar in igen i sommar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Tillväxten sjönk något i juli, delvis som en följd av lägre produktion i varubranscherna och ett svagare varunetto i utrikeshandeln”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Konsekvensen? Istället för att växa så krymper svensk ekonomi. I juni var tillväxttakten 0,5 procent, men nu är den alltså -0,2 procent.

Läs även:
Dubbla kriser hotar Storbritanniens ekonomi. Realtid

Hushållen ökade konsumtionen i juli

Konsumtionen steg med 0,2 procent i juli jämfört med juni, enligt säsongrensade tal. Jämfört med samma månad i fjol ökade konsumtionen med 2,4 procent i fasta priser. Under tremånadersperioden maj–juli var ökningen 2,1 procent.

SCB lyfter särskilt fram livsmedelskonsumtionen, som vände uppåt efter två månader av negativ utveckling.

Här är gnistan som kan tända Sveriges ekonomi

En skakig omvärld fick den utlovade återhämtningen att komma av sig 2025. Men vi ser tydliga tecken på ljusning för Sveriges ekonomi.

Samtidigt utvecklades de största konsumtionsområdena olika: livsmedelshandeln och rekreation ökade, medan transporter samt bostad, el och uppvärmning drog ned totalen. På årsbasis var rekreation den stora vinnaren med en uppgång på 8,5 procent, medan bostad och energi låg stilla.

Uppgifterna är preliminära men ger en signal om ett försiktigt konsumtionslyft under sommaren, i linje med siffror för augustis konsumtion.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Fordonsindustrin och bygg sinkar svensk ekonomi

Samtidigt som hushållens konsumtion steg marginellt jämfört med juni backade näringslivet i juli. Det totala produktionsvärdet minskade med 1,7 procent från juni, även om årstakten visar en uppgång på 3,8 procent. Industrin var den svagaste länken med en nedgång på 4,7 procent.

Fordonsindustrin stod för den största smällen, ned 13,6 procent på en månad och hela 18,3 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade annan transportmedelsindustri med 25,2 procent på årsbasis. Byggsektorn gick också tillbaka, minus 4,0 procent mot juni och 4,5 procent jämfört med juli i fjol.

Tjänstesektorn däremot låg stabilt, upp 0,2 procent i juli, med utbildning, vård och omsorg som starkast draglok.

Handelsnettot krympte

Utrikeshandeln gav i juli ett överskott på 4,5 miljarder kronor, ned från 6,8 miljarder samma månad i fjol. Exporten minskade med 2 procent till 153,8 miljarder, medan importen sjönk med 1 procent till 149,3 miljarder.

EU-handeln stod för ett underskott på 23,2 miljarder, som vägdes upp av ett överskott på 27,7 miljarder i handeln med länder utanför unionen. Rensat för säsongspåverkan visar dock handelsnettot ett något starkare överskott, 6,7 miljarder. Sett till årets första sju månader har exporten hållits oförändrad, medan importen backat något. Det har stärkt överskottet till 65,7 miljarder kronor, upp från 62,1 miljarder motsvarande period 2024.

Läs även:
Strateg: Räntesänkningar kommer inte hjälpa USA. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BNPEkonomiSCBSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS