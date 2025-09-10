Svensk ekonomi har fastnat i hängmattan

“Tillväxten sjönk något i juli, delvis som en följd av lägre produktion i varubranscherna och ett svagare varunetto i utrikeshandeln”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Konsekvensen? Istället för att växa så krymper svensk ekonomi. I juni var tillväxttakten 0,5 procent, men nu är den alltså -0,2 procent.

Hushållen ökade konsumtionen i juli

Konsumtionen steg med 0,2 procent i juli jämfört med juni, enligt säsongrensade tal. Jämfört med samma månad i fjol ökade konsumtionen med 2,4 procent i fasta priser. Under tremånadersperioden maj–juli var ökningen 2,1 procent.

SCB lyfter särskilt fram livsmedelskonsumtionen, som vände uppåt efter två månader av negativ utveckling.

Samtidigt utvecklades de största konsumtionsområdena olika: livsmedelshandeln och rekreation ökade, medan transporter samt bostad, el och uppvärmning drog ned totalen. På årsbasis var rekreation den stora vinnaren med en uppgång på 8,5 procent, medan bostad och energi låg stilla.

Uppgifterna är preliminära men ger en signal om ett försiktigt konsumtionslyft under sommaren, i linje med siffror för augustis konsumtion.