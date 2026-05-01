Oljejättarna säger nej till Trump – pumpar inte upp mer olja

Press på Trump

Resonemanget speglar en bransch som blivit mer disciplinerad efter tidigare perioder av överinvesteringar.

Bolagen pekar också på praktiska begränsningar; det är svårt att snabbt skala upp produktionen, även om priserna stiger.

Just nu pressas också Donald Trump från flera håll.

Vinsterna faller

Administrationen har redan öppnat de strategiska oljereserverna och uppmanat industrin att borra mer för att dämpa prisuppgången och inflationen. Men responsen från de största aktörerna uteblir.

Båda bolagen redovisar dessutom fallande vinster.

ExxonMobil rapporterade ett resultat på 4,2 miljarder dollar för första kvartalet, en nedgång med 46 procent jämfört med året innan, delvis till följd av bokföringsförluster kopplade till leveranskontrakt.

Högre marginaler för raffinaderierna

Chevron redovisade en vinst på 2,2 miljarder dollar, ned 37 procent.

Samtidigt gynnas bolagen av höga marginaler i raffinaderiverksamheten, där efterfrågan på diesel och andra bränslen är stark. Raffinaderierna körs nu på rekordnivåer.

Konflikten i Mellanöstern riskerar därmed att fortsätta pressa energimarknaderna.

Utan en snabb produktionsökning från USA:s största bolag ökar sannolikheten för att de höga priserna biter sig fast – med konsekvenser för både inflation och global tillväxt.

Läs mer: Experter: Oljeprisets uppgång har bara börjat. Realtid