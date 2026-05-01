Det blir ingen ökning av oljeproduktionen från de amerikanska storbolagen. Det är ett ovälkommet besked för Donald Trump.
Oljejättarna säger nej till Trump – pumpar inte upp mer olja
De amerikanska oljejättarna ExxonMobil och Chevron har fått påtryckningar från Donald Trump och Vita huset att öka produktionen.
Men nu meddelar de att de inte kommer att gå Trump till mötes.
Det tydliga beskedet kommer mitt under den allvarligaste energikrisen på decennier.
En bra bit under vallöftet
Konflikten kring Iran har slagit hårt mot produktionen i Mellanöstern och bidragit till kraftigt stigande oljepriser.
Brentoljan handlas nu kring 126 dollar per fat, samtidigt som bensinpriset i USA har passerat 4 dollar per gallon, långt över Trumps vallöfte om att pressa ned priset till under två dollar.
Trots det håller bolagen fast vid sina strategier. Enligt ExxonMobil finns ”inga förändringar” i planerna för Permian Basin, USA:s viktigaste olje- och gasregion, skriver Financial Times.
Chevron ger ett liknande besked och framhåller att fokus ligger på kassaflöde snarare än produktionsökning.
Press på Trump
Resonemanget speglar en bransch som blivit mer disciplinerad efter tidigare perioder av överinvesteringar.
Bolagen pekar också på praktiska begränsningar; det är svårt att snabbt skala upp produktionen, även om priserna stiger.
Just nu pressas också Donald Trump från flera håll.
Vinsterna faller
Administrationen har redan öppnat de strategiska oljereserverna och uppmanat industrin att borra mer för att dämpa prisuppgången och inflationen. Men responsen från de största aktörerna uteblir.
Båda bolagen redovisar dessutom fallande vinster.
ExxonMobil rapporterade ett resultat på 4,2 miljarder dollar för första kvartalet, en nedgång med 46 procent jämfört med året innan, delvis till följd av bokföringsförluster kopplade till leveranskontrakt.
Högre marginaler för raffinaderierna
Chevron redovisade en vinst på 2,2 miljarder dollar, ned 37 procent.
Samtidigt gynnas bolagen av höga marginaler i raffinaderiverksamheten, där efterfrågan på diesel och andra bränslen är stark. Raffinaderierna körs nu på rekordnivåer.
Konflikten i Mellanöstern riskerar därmed att fortsätta pressa energimarknaderna.
Utan en snabb produktionsökning från USA:s största bolag ökar sannolikheten för att de höga priserna biter sig fast – med konsekvenser för både inflation och global tillväxt.
