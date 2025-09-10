Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Lyckats med sortimentet

Clas Ohlson grundades 1918 i Insjön i Dalarna av Clas Ohlson, som började med att sälja tekniska handböcker per postorder.

På 1980-talet öppnade kedjan sina första butiker utanför Dalarna, och 1999 börsnoterades bolaget på Stockholmsbörsen.

Bakom de senaste årens börssuccé ligger en framgångsrik omställning mot ökad lönsamhet och effektivare butiksnät, kombinerat med satsningar på e-handel.

Bolaget har lyckats stärka marginalerna genom kostnadskontroll och ett mer fokuserat sortiment, samtidigt som stark efterfrågan på hem- och fritidsprodukter gynnat försäljningen.

Börsraketen slog resultatförväntningarna

Börsraketen verkar ha hittat ett långsiktigt framgångsrecept och de senaste månaderna är inget undantag.

“Verksamhetsåret 2025/26 har börjat bra med en organisk försäljningstillväxt om 10 procent och ett rörelseresultat som ökade med 37 procent i det första kvartalet. Precis som tidigare kan vi se hur arbetet med att göra sortimentet relevant under årets alla månader ger resultat”, skriver vd:n i rapporten och utvecklar;

“Vi har lanserat en stor mängd produktnyheter under årets första månader vilket bidragit till stark försäljning av både bassortiment och säsongsprodukter.”

Clas Ohlsons nettoomsättning i kvartalet uppgick till 2 814 miljoner kronor (2 623) och rörelseresultatet förbättrades till 278 miljoner kronor (203), motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent (7,7).

Väntat rörelseresultat var 249 miljoner kronor enligt Placera, som alltså överträffades med dryga 11 procent.

