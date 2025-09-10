Dagens PS
Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt"

Kristofer Tonström är vd för en av de största börsraketerna i Sverige senaste tolv månaderna.
Kristofer Tonström är vd för en av de största börsraketerna i Sverige senaste tolv månaderna. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Börsraketen är upp 110 procent senaste året och resultatet i dagens rapport överträffade marknadens förväntningar med råge.

“Med en augustiförsäljning som för första gången översteg en miljard kronor har vi lyckats bibehålla ett starkt momentum i försäljningen”, skriver vd:n Kristofer Tonström i kvartalsrapporten.

Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS

Aktien har gått emot trenden

Svensk konsumtion står och stampar och detaljhandeln har det tufft.

Det är bilden av läget i svensk ekonomi just nu.

Ändå finns det ett bolag i just den branschen som har gått som en raket på börsen senaste året; Clas Ohlson (börskurs Clas Ohlson).

Börsraketen är upp makalösa 110 procent på ett år och 56 procent bara sedan årsskiftet. I ett tre-årsperspektiv har kursen stigit nästan på pricken 300 procent.

Lyckats med sortimentet

Clas Ohlson grundades 1918 i Insjön i Dalarna av Clas Ohlson, som började med att sälja tekniska handböcker per postorder.

På 1980-talet öppnade kedjan sina första butiker utanför Dalarna, och 1999 börsnoterades bolaget på Stockholmsbörsen.

Bakom de senaste årens börssuccé ligger en framgångsrik omställning mot ökad lönsamhet och effektivare butiksnät, kombinerat med satsningar på e-handel.

Bolaget har lyckats stärka marginalerna genom kostnadskontroll och ett mer fokuserat sortiment, samtidigt som stark efterfrågan på hem- och fritidsprodukter gynnat försäljningen.

Börsraketen slog resultatförväntningarna

Börsraketen verkar ha hittat ett långsiktigt framgångsrecept och de senaste månaderna är inget undantag.

“Verksamhetsåret 2025/26 har börjat bra med en organisk försäljningstillväxt om 10 procent och ett rörelseresultat som ökade med 37 procent i det första kvartalet. Precis som tidigare kan vi se hur arbetet med att göra sortimentet relevant under årets alla månader ger resultat”, skriver vd:n i rapporten och utvecklar;

“Vi har lanserat en stor mängd produktnyheter under årets första månader vilket bidragit till stark försäljning av både bassortiment och säsongsprodukter.”

Clas Ohlsons nettoomsättning i kvartalet uppgick till 2 814 miljoner kronor (2 623) och rörelseresultatet förbättrades till 278 miljoner kronor (203), motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent (7,7).

Väntat rörelseresultat var 249 miljoner kronor enligt Placera, som alltså överträffades med dryga 11 procent.

Läs även: Köpråd: Industrin i ett skifte – 35 procents uppsida i aktien – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

