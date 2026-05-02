AI-investeringar driver 75% av USA:s tillväxt - konsumenter bromsar

Under första kvartalet 2026 växte BNP med omkring 2 procent.

En stor del av ökningen kopplas till just AI-relaterade investeringar, som nu står för upp till 75 procent av tillväxten.

Samtidigt som AI-investeringar driver tillväxten varnar Ray Dalio för att ekonomin redan befinner sig i en stagflationär fas, där hög inflation kombineras med avtagande tillväxt.

Det innebär att den nuvarande tillväxten riskerar att bli mer sårbar.

Om konsumtionen fortsätter att bromsa samtidigt som priserna förblir höga, kan även starka investeringar i AI få svårt att bära ekonomin på egen hand.

Företagen tar över tillväxtrollen

Den amerikanska ekonomin har historiskt burits av stark konsumtion. Nu är bilden en annan.

Företag investerar kraftigt i datacenter, halvledare och AI-infrastruktur, vilket driver kapitalutgifterna till nya nivåer.

Den utvecklingen har accelererat snabbt under de senaste kvartalen.

Teknikbolag och industrikoncerner satsar stort för att säkra sin position i en allt mer digitaliserad ekonomi.

“AI-investeringar står nu för en oproportionerligt stor del av tillväxten”, konstateras i analyser av utvecklingen.

Det innebär att tillväxten blir mer beroende av enskilda sektorer.