Företagens satsningar på AI håller uppe ekonomin när hushållen blir allt mer försiktiga.
AI-investeringar driver 75% av USA:s tillväxt - konsumenter bromsar
USA:s ekonomi visar fortsatt tillväxt, men under ytan pågår en tydlig förskjutning.
Det är inte längre konsumenterna som driver utvecklingen, utan företagens massiva investeringar i artificiell intelligens.
Under första kvartalet 2026 växte BNP med omkring 2 procent.
En stor del av ökningen kopplas till just AI-relaterade investeringar, som nu står för upp till 75 procent av tillväxten.
Samtidigt som AI-investeringar driver tillväxten varnar Ray Dalio för att ekonomin redan befinner sig i en stagflationär fas, där hög inflation kombineras med avtagande tillväxt.
Det innebär att den nuvarande tillväxten riskerar att bli mer sårbar.
Om konsumtionen fortsätter att bromsa samtidigt som priserna förblir höga, kan även starka investeringar i AI få svårt att bära ekonomin på egen hand.
Företagen tar över tillväxtrollen
Den amerikanska ekonomin har historiskt burits av stark konsumtion. Nu är bilden en annan.
Företag investerar kraftigt i datacenter, halvledare och AI-infrastruktur, vilket driver kapitalutgifterna till nya nivåer.
Den utvecklingen har accelererat snabbt under de senaste kvartalen.
Teknikbolag och industrikoncerner satsar stort för att säkra sin position i en allt mer digitaliserad ekonomi.
“AI-investeringar står nu för en oproportionerligt stor del av tillväxten”, konstateras i analyser av utvecklingen.
Det innebär att tillväxten blir mer beroende av enskilda sektorer.
Konsumenterna håller igen
Samtidigt syns en tydlig avmattning i hushållens beteende.
Högre räntor och fortsatt inflation pressar köpkraften, vilket gör att många drar ned på konsumtionen.
Det skapar en obalans. När konsumtionen bromsar förlorar ekonomin en av sina mest stabila drivkrafter.
“Företagsinvesteringar har gått om konsumentutgifter som den största drivkraften i ekonomin”, framhålls i en genomgång av läget.
Det är en ovanlig situation i amerikansk kontext.
Ny ekonomisk struktur växer fram
Utvecklingen pekar mot en mer investeringsdriven ekonomi.
På kort sikt kan det ge stabilitet, särskilt när tekniksatsningar driver produktivitet och innovation.
Men det finns risker. Om AI-investeringarna avtar, eller om avkastningen inte motsvarar förväntningarna, kan tillväxten snabbt tappa fart.
Samtidigt är hushållens svaghet en varningssignal.
Utan stark konsumtion blir ekonomin mer sårbar för externa chocker.
Marknaden följer utvecklingen noga
För investerare innebär skiftet både möjligheter och osäkerhet.
Tekniksektorn gynnas, medan bredare delar av ekonomin utvecklas mer ojämnt.
Frågan är om AI-boomen kan bära tillväxten på egen hand.
Eller om den bara köper tid.
