Tesla har i en myndighetsrapport räknat fram att Musks möjliga ersättning för 2025 motsvarade 158 miljarder dollar. Men den svindlande summan stannade på papperet.
Kunde fått 158 miljarder i lön – fick noll
Elon Musk kan vara på väg mot ett av näringslivets mest extrema ersättningspaket någonsin.
Men än så länge är det just det: en möjlighet.
Tesla har värderat Musks ersättning för 2025 till svindlande 158 miljarder dollar, motsvarande omkring 1 462 miljarder kronor. Uppgiften kommer från handlingar som bolaget lämnat in till den amerikanska finansinspektionen SEC.
Men eftersom Tesla inte nådde några av delmålen i ersättningsprogrammet blev Musks faktiska ersättning betydligt mindre. Noll kronor, närmare bestämt.
”Kommer inte stoppa 158 miljarder i fickan”
”Elon Musk kommer faktiskt inte att stoppa 158 miljarder dollar i fickan”, säger Danni Hewson, analyschef på AJ Bell, till BBC.
Ersättningen bygger på ett jättelikt aktiepaket som Teslas aktieägare godkände i november. För att Musk ska få del av det måste dock Tesla nå en rad mycket ambitiösa mål.
Och Musk har fortfarande ”en hel rad mål” kvar att uppnå, konstaterar Hewson. Enligt henne nåddes inga av delmålen i det nya ersättningspaketet under 2025.
Bland annat måste bolaget lyfta sitt börsvärde till 8,5 biljoner dollar. Tesla ska också nå 20 miljoner levererade fordon, en miljon robotar och tio miljoner prenumeranter på funktionen Full Self-Driving.
Dessutom ska en miljon självkörande robotaxi-bilar tas i kommersiell drift och kärnvinsten ska kunna nå upp till 400 miljarder dollar.
Om allt detta uppfylls kan Musk få över 400 miljoner nya Teslaaktier. De skulle kunna vara värda omkring 1 biljon dollar, om Teslas värde stiger tillräckligt mycket.
Världens rikaste kan vänta
Det går förvisso ingen nöd på Musk. Idag uppskattas hans förmögenhet till 651 miljarder dollar av Bloomberg och 788 miljarder dollar av Forbes. Det gör honom till världens rikaste person.
Samtidigt växer hans andra bolag i betydelse. Bland annat uppges SpaceX förbereda en börsnotering. Därtill är Musk indragen i en rättsstrid med OpenAI där han kräver cirka 1 400 miljarder kronor i skadestånd.
