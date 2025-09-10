Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart

Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet.

Läs även: Nu ska investerarna “besikta” svenska Klarna – Dagens PS

ANNONS

Grundat i Stockholm

Det är en av årets mest omtalade börsnoteringar, inte bara i Sverige, utan i hela finansvärlden.

Den svenska betaljätten Klarna grundades 2005 i Stockholm av Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson med idén att förenkla betalningar på nätet.

Bolaget växte snabbt genom sin ”köp nu, betala senare”-lösning och blev en av Europas främsta fintechsuccéer. Under 2010-talet expanderade Klarna internationellt, bland annat i Tyskland, Storbritannien och USA.

Bolaget fick banklicens 2017 och utvecklade sin app för betalningar och shopping. Och i dag, 20 år senare, är alltså tiden kommen för att ringa i klockan på New York Stock Exchange.