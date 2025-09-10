Dagens PS
Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart

Nu är Sebastian Siemiatkowskis Klarna helt klart för notering i New York.
Nu är Sebastian Siemiatkowskis Klarna helt klart för notering i New York.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Svenska betalbolaget Klarna är nu helt klar för börsen. Första handelsdag på New Yorks handelsgolv blir i dag onsdag 10 september.

Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet.

Grundat i Stockholm

Det är en av årets mest omtalade börsnoteringar, inte bara i Sverige, utan i hela finansvärlden.

Den svenska betaljätten Klarna grundades 2005 i Stockholm av Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson med idén att förenkla betalningar på nätet.

Bolaget växte snabbt genom sin ”köp nu, betala senare”-lösning och blev en av Europas främsta fintechsuccéer. Under 2010-talet expanderade Klarna internationellt, bland annat i Tyskland, Storbritannien och USA.

Bolaget fick banklicens 2017 och utvecklade sin app för betalningar och shopping. Och i dag, 20 år senare, är alltså tiden kommen för att ringa i klockan på New York Stock Exchange.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Miljardvärdering

I det ursprungliga prospektet som släpptes av Klarna förra veckan så angavs ett prisintervall på 35-37 dollar per aktie,

Det gav en värdering av bolaget till cirka 12,8–13,5 miljarder dollar, alltså motsvarande ungefär 120–130 miljarder kronor.

Nu står det klart att noteringskursen blir ännu högre än så. 40 dollar motsvarande ett totalt värde av 15,1 miljarder amerikanska dollar rapporterar exempelvis Reuters.

Det ger en uppgång på drygt 11 procent från mittintervallet på 36 dollar i prospektet – redan innan Klarnas aktie ens noterats.

Uppgifter om stort intresse för Klarna

En anledning för kurshöjningen kan antas vara ett extremt stort intresse för att vara med på noteringen.

“Enligt vad en källa med insyn i processen uppger för Di övertecknades erbjudandet med hela 26 gånger”, skriver tidningen Dagens Industri.

Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart

Äntligen är det helt klart att svenska betalbolaget Klarna kommer till börsen. Aktiespararnas expert tror det kan starta med ett riktigt rally.

Det är dock inga uppgifter som ännu har bekräftats av Klarna.

Senare i eftermiddag svensk tid klockan 15.30 när börsen i USA öppnar så får vi se hur övriga marknaden värderar Klarnas aktie som kommer att noteras med tickern KLAR.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

