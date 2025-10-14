Riksbanken måste hålla blicken riktad framåt och undvika att fastna i gamla siffror. Samtidigt manas till vaksamhet inför både inflationsrisker och tecken på återhämtning i ekonomin.
Nya Riksbankstoppen uppmanar till "vaksamhet"
Mest läst i kategorin
Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte
Vid årsskiftet väntar en utökad skattefri grundnivå till 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring. Men om oppositionen vinner valet i september så kan det istället bli en höjd ISK-skatt. ”Det här är ett mycket olyckligt förslag”, säger Frida Bratt till Dagens PS. Nordnets sparekonom har granskat oppositionspartiernas respons på regeringens skänkta ISK-skatt. Läs även: ISK-skatt …
Fredagens börsras bara "ett stort missförstånd" mellan Trump och Xi?
De amerikanske börserna upplevde i fredags sitt största börsras på en enskild dag sedan tullkaoset i april. Detta sedan president Trump hotat med nya skyhöga tullar mot Kina som svar på skärpta exportregler. Men nu ser börserna ut att studsa upp igen och kanske var fredagens eskalering egentligen bara ett missförstånd mellan de två stormakternas …
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Efter stjärnanalytikerns fullträff: Pekar ut ny aktie
Stefan Stjernholm, analytiker på Handelsbanken, var en av få experter som lyckades förutspå H&M:s senaste starka rapport. Nu ger han sin syn på konsumentbolagen och pekar ut en till aktie han tror på. ”Jag tror att det är för tidigt att gå in brett i sektorn”, säger han i en analys till Handelsbankens egna tidning …
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …
Det var några av budskapen när förste vice riksbankschef Aino Bunge, i sitt första tal i just den rollen, talade hos Swedbank i Sundbyberg på tisdagen.
Läs även: Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning – Dagens PS
Ny på posten
När Anna Bremer knep prestigejobbet som ny Riksbankschef i Nya Zeeland så lämnades också rollen som förste vice Riksbankschef, alltså snäppet precis under Erik Thedéen, obemannad.
Kort därefter meddelades att delegaten Aino Bunge tog över platsen. Och nu har hon gjort debut som talare i egenskap av den nya titeln där hon givetvis kommenterade Riksbankens senaste räntesänkning.
Lämnar Riksbanken – blir centralbankschef här
Anna Breman har utnämnts till chef för centralbanken på Nya Zeeland och slutar därför sin tjänst som förste vice riksbankschef på svenska Riksbanken den 10 oktober.
Enligt Bunge har inflationen visserligen fallit, men osäkerheten är långt ifrån över.
”I vår prognos räknar vi med att inflationen dämpas tydligt det kommande halvåret. Det senaste inflationsutfallet för september stödjer den bilden,” sa hon enligt en sammanfattning av talet som publicerats av Riksbanken.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
“Inte bli för kortsiktig”
Samtidigt uppmanade hon till tålamod och varnade för att agera för snabbt när nya politiska beslut, som momssänkningar, riskerar att störa inflationsmönstret.
”Min grundsyn är att momssänkningen inte ändrar bilden av inflationen på sikt och därför är något vi bör se igenom.”
Bunge betonade att penningpolitiken inte får bli för kortsiktig.
”Vi måste väga riskerna åt båda hållen – både risken att göra för mycket och risken att göra för lite.”
Riksbanken ser tecken på återhämtning – men läget är bräckligt
Trots oron ser Aino Bunge och Riksbanken vissa ljusglimtar.
“Det finns också tecken på att återhämtningen är på lite fastare mark,” sa Bunge och pekade på stigande reallöner och ökad konsumtion.
Men hon underströk att arbetsmarknaden fortfarande är svag och att den globala osäkerheten gör läget känsligt.
”Det är bekymmersamt att det ser fortsatt svagt ut på arbetsmarknaden och vi lever fortfarande i en mycket orolig omvärld.”
”Penningpolitiken måste vara framåtblickande – det är den enda vägen för att skapa stabilitet över tid,” avslutade Bunge.
Läs även: Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken
Illegala gruvoperationer i jakt på guld förstör inte bara regnskogen,de förvandlar marken till en het, torr öken där ingenting kan växa När guldgrävarna lämnar Amazonas bakom sig återstår inte en skog som sakta läker. Istället ligger där en karg, het öken av sand där inget kan växa. En ny studie visar att det inte bara …
Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno
I år fyller Waterworld 30 år – filmen som dränkte en hel studio i dollar och nästan sin huvudrollsinnehavare i Stilla havet. Kevin Costners vågade vision om en framtid täckt av vatten blev 1990-talets dyraste film, ett ekonomiskt vrak som med tiden flutit upp till kultstatus. Nu, tre decennier senare, är den blöta katastrofen åter …
Nya Riksbankstoppen uppmanar till "vaksamhet"
Riksbanken måste hålla blicken riktad framåt och undvika att fastna i gamla siffror. Samtidigt manas till vaksamhet inför både inflationsrisker och tecken på återhämtning i ekonomin. Det var några av budskapen när förste vice riksbankschef Aino Bunge, i sitt första tal i just den rollen, talade hos Swedbank i Sundbyberg på tisdagen. Läs även: Bankerna …
"Mörkar elavbrott av propagandaskäl"
Tio strömavbrott vid kärnkraftverket i Zaporizjzja får analytiker att nu fundera på om Ryssland avsiktligt stänger för att driva propaganda. I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”. Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet …
Glöm priset: Det här är viktigast när svenskar köper bostad
Trots stigande räntor och tuffare ekonomi är det inte prislappen som styr mest när svenskar letar nytt hem.? Hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Och det märks. I september visade en trendspaning att fler svenskar nu är redo att slå till.?? När köplusten nu ökar kan det vara värt att fråga sig vad som …