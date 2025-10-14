Nya Riksbankstoppen uppmanar till "vaksamhet"

Det var några av budskapen när förste vice riksbankschef Aino Bunge, i sitt första tal i just den rollen, talade hos Swedbank i Sundbyberg på tisdagen.

Ny på posten

När Anna Bremer knep prestigejobbet som ny Riksbankschef i Nya Zeeland så lämnades också rollen som förste vice Riksbankschef, alltså snäppet precis under Erik Thedéen, obemannad.

Kort därefter meddelades att delegaten Aino Bunge tog över platsen. Och nu har hon gjort debut som talare i egenskap av den nya titeln där hon givetvis kommenterade Riksbankens senaste räntesänkning.

Enligt Bunge har inflationen visserligen fallit, men osäkerheten är långt ifrån över.

”I vår prognos räknar vi med att inflationen dämpas tydligt det kommande halvåret. Det senaste inflationsutfallet för september stödjer den bilden,” sa hon enligt en sammanfattning av talet som publicerats av Riksbanken.