Nya Riksbankstoppen uppmanar till "vaksamhet"

Aino Bunge, ny förste vice Riksbankschef, har nu gett sitt första officiella tal i rollen.
Aino Bunge, ny förste vice Riksbankschef, har nu gett sitt första officiella tal i rollen. (Foto: Lars Schröder/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Riksbanken måste hålla blicken riktad framåt och undvika att fastna i gamla siffror. Samtidigt manas till vaksamhet inför både inflationsrisker och tecken på återhämtning i ekonomin.

Det var några av budskapen när förste vice riksbankschef Aino Bunge, i sitt första tal i just den rollen, talade hos Swedbank i Sundbyberg på tisdagen.

Ny på posten

När Anna Bremer knep prestigejobbet som ny Riksbankschef i Nya Zeeland så lämnades också rollen som förste vice Riksbankschef, alltså snäppet precis under Erik Thedéen, obemannad.

Kort därefter meddelades att delegaten Aino Bunge tog över platsen. Och nu har hon gjort debut som talare i egenskap av den nya titeln där hon givetvis kommenterade Riksbankens senaste räntesänkning.

Enligt Bunge har inflationen visserligen fallit, men osäkerheten är långt ifrån över.

”I vår prognos räknar vi med att inflationen dämpas tydligt det kommande halvåret. Det senaste inflationsutfallet för september stödjer den bilden,” sa hon enligt en sammanfattning av talet som publicerats av Riksbanken.

“Inte bli för kortsiktig”

Samtidigt uppmanade hon till tålamod och varnade för att agera för snabbt när nya politiska beslut, som momssänkningar, riskerar att störa inflationsmönstret.

”Min grundsyn är att momssänkningen inte ändrar bilden av inflationen på sikt och därför är något vi bör se igenom.”

Bunge betonade att penningpolitiken inte får bli för kortsiktig.

”Vi måste väga riskerna åt båda hållen – både risken att göra för mycket och risken att göra för lite.”

Riksbanken ser tecken på återhämtning – men läget är bräckligt

Trots oron ser Aino Bunge och Riksbanken vissa ljusglimtar.

“Det finns också tecken på att återhämtningen är på lite fastare mark,” sa Bunge och pekade på stigande reallöner och ökad konsumtion.

Men hon underströk att arbetsmarknaden fortfarande är svag och att den globala osäkerheten gör läget känsligt.

”Det är bekymmersamt att det ser fortsatt svagt ut på arbetsmarknaden och vi lever fortfarande i en mycket orolig omvärld.”

”Penningpolitiken måste vara framåtblickande – det är den enda vägen för att skapa stabilitet över tid,” avslutade Bunge.

EkonomiErik ThedéeninflationRäntaRiksbankenStockholmsbörsenSverige
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

