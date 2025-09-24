Anna Breman har utnämnts till chef för centralbanken på Nya Zeeland och slutar därför sin tjänst som förste vice riksbankschef på svenska Riksbanken den 10 oktober.
Lämnar Riksbanken – blir centralbankschef här
”Det vittnar om Anna Bremans goda renommé som internationellt uppskattad ekonom. Utnämningen vittnar också om att ledamöterna i Riksbankens direktion håller hög internationell nivå”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth i en gemensam kommentar i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.
Börjar nya uppdraget 1 december
Anna Breman blir nu chef för Reserve Bank of New Zealand.
”Jag är mycket glad och hedrad över att ha fått förtroendet att bli utnämnd till ny centralbankschef för Reserve Bank of New Zealand. Min tid vid Sveriges riksbank har varit mycket givande”, säger Anna Breman som tillträder sin nya tjänst den 1 december.
Det meddelade Nya Zeelands finansminister Nicola Willis på onsdagen i Wellington, berättar Bloomberg och uppger att Bremans tjänst som centralbankschef på Nya Zeeland sträcker sig över fem år.
Imponerad över Bremans meritlista
Hon tillade att Anna Breman kommer till sitt nya uppdrag ”med en imponerande blandning av teknisk kompetens och erfarenhet av organisatoriskt ledarskap” och att deklarerade att det ”inte finns något ämbete som inte kan innehas av en kvinna”.
Breman är den första kvinna som utsetts till centralbankschef på Nya Zeeland, dessutom är hon den första utländska utnämningen sedan engelsmannen Leslie Lefeaux var centralbankschef när centralbanken grundades 1934, uppger Bloomberg och konstaterar att Broman anländer i en tid när Nya Zeeland kämpar med att försöka återhämta sig från recession.
Riksbanken får tills vidare fyra ledamöter
Riksbanksfullmäktige i Sverige kommer att inleda en rekryteringsprocess av en ny ledamot till Riksbankens direktion inom kort.
Direktionen kommer att bestå av fyra ledamöter fram tills att en ny ledamot tillträder. Vid omröstning i beslut vinner det förslag som samlat en majoritet av rösterna. Ordförande i direktionen, riksbankschefen, har utslagsröst vid lika röstetal.
Läs även: Riksbanken trycker på gasen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
