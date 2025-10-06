Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Ett återkommande mönster

Under 2022 och 2023 steg styrräntan kraftigt – från 0 till 4 procent. Då ökade också bolåneräntorna, men inte lika mycket som Riksbankens höjningar. Nu, när räntorna vänder nedåt, går utvecklingen åter långsammare.

“Vi ser nu ett tydligt mönster: bankerna följer inte alltid Riksbanken fullt ut, varken när räntorna stiger eller sjunker. Det handlar om att skydda marginaler och hantera risker snarare än att bara spegla penningpolitiken”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Så har de svenska bolåneräntorna utvecklats mellan 2022 och 2025 (Foto: Compricer)

Stibor-effekten och bankernas marginaler

Förklaringen ligger i bankernas egna kostnader. De finansierar sig genom marknaden – via bostadsobligationer, Stibor och kundernas sparkonton. Dessa styrs inte enbart av Riksbanken, utan påverkas också av internationella räntor och investerarnas riskvilja.

Just nu har Stibor sjunkit med 0,20 procentenheter sedan Riksbankens besked, alltså något mindre än styrräntans sänkning. Det betyder att bankernas upplåningskostnader inte minskat i samma takt.

Dessutom håller bankerna igen för att skydda sina vinster. När räntorna steg snabbt 2022-2023 försökte de dämpa effekten för hushållen – och nu, när räntorna sänks, ger de inte tillbaka hela skillnaden.

Hushållen får inte hela lättnaden

För ett hushåll med ett lån på tre miljoner kronor kan skillnaden bli märkbar. En full sänkning på 0,25 procentenheter motsvarar ungefär 625 kronor mindre i räntekostnad per månad. Men om banken bara sänker med 0,15 procentenheter handlar det om cirka 375 kronor.

“Hushållen hoppas naturligtvis på lägre räntekostnader när Riksbanken sänker, men bankernas sänkningar blir ofta mindre. Det betyder att man behöver vara aktiv som kund och jämföra räntor”, säger Christina Sahlberg.

Vill du sänka din bolåneränta? Då kan du ta del av det här knepet från Finansinspektionen.