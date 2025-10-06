Dagens PS
Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning

Bankerna
Vissa banker har sänkt med 0,20 procentenheter, andra med 0,15 (Foto: Jessica Gow/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Riksbanken har sänkt räntan, men hushållen märker inte hela sänkningen i plånboken. Så här förklarar experterna varför bankerna håller igen.

Den 23 september valde en oenig direktion att sänka Sveriges styrränta till 1,75 procent. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde.

Sänkningen gäller från och med 1 oktober. Men bankernas svar har varit långt ifrån enhetligt.

Så mycket har bankerna sänkt 

Enligt nya siffror från Compricer har bland annat Landshypotek, SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, ICA Banken, Stabelo och Länsförsäkringar sänkt sina bolåneräntor med 0,20 procentenheter, medan Danske Bank, Skandia, SBAB och Ålandsbanken nöjt sig med 0,15 procentenheter.

Det betyder att bankerna inte följer Riksbanken fullt ut – ett mönster som känns igen från tidigare år.

Ett återkommande mönster

Under 2022 och 2023 steg styrräntan kraftigt – från 0 till 4 procent. Då ökade också bolåneräntorna, men inte lika mycket som Riksbankens höjningar. Nu, när räntorna vänder nedåt, går utvecklingen åter långsammare.

“Vi ser nu ett tydligt mönster: bankerna följer inte alltid Riksbanken fullt ut, varken när räntorna stiger eller sjunker. Det handlar om att skydda marginaler och hantera risker snarare än att bara spegla penningpolitiken”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Bankernas räntor
Så har de svenska bolåneräntorna utvecklats mellan 2022 och 2025 (Foto: Compricer)
Stibor-effekten och bankernas marginaler

Förklaringen ligger i bankernas egna kostnader. De finansierar sig genom marknaden – via bostadsobligationer, Stibor och kundernas sparkonton. Dessa styrs inte enbart av Riksbanken, utan påverkas också av internationella räntor och investerarnas riskvilja.

Just nu har Stibor sjunkit med 0,20 procentenheter sedan Riksbankens besked, alltså något mindre än styrräntans sänkning. Det betyder att bankernas upplåningskostnader inte minskat i samma takt.

Dessutom håller bankerna igen för att skydda sina vinster. När räntorna steg snabbt 2022-2023 försökte de dämpa effekten för hushållen – och nu, när räntorna sänks, ger de inte tillbaka hela skillnaden.

Hushållen får inte hela lättnaden

För ett hushåll med ett lån på tre miljoner kronor kan skillnaden bli märkbar. En full sänkning på 0,25 procentenheter motsvarar ungefär 625 kronor mindre i räntekostnad per månad. Men om banken bara sänker med 0,15 procentenheter handlar det om cirka 375 kronor.

“Hushållen hoppas naturligtvis på lägre räntekostnader när Riksbanken sänker, men bankernas sänkningar blir ofta mindre. Det betyder att man behöver vara aktiv som kund och jämföra räntor”, säger Christina Sahlberg.

Vill du sänka din bolåneränta? Då kan du ta del av det här knepet från Finansinspektionen

