Analyschefen i stor intervju: "Två aktier jag tror mest på i maj"

2. På tal om Iran. Kommer allt 2026 avgöras hur länge Hormuzkrisen pågår eller vad är er vy på börsen för året?

Här och nu är det svårt att ringa in någon risk eller drivare till börserna som är större än just Irankrisen.

Det är framförallt för att följdeffekterna är så breda. Om inte en lösning nås så påverkar det de flesta företagen i någon utsträckning.

Det är definitivt det som på kort sikt är det som kommer spela störst roll för börserna. Men om vi tar oss förbi den pucken så tror jag ändå att det finns skäl att vara optimistisk.

Skulle vi nå en lösning i krisen så är det inte svårare än så att de aktier som har fallit mest, studsar mest. De som har gynnats mest, som oljesektorn, skulle bli förlorarna.

Det känns som att vi börjar komma till ett läge där konjunkturen ser bättre ut. Vi har ju haft räntesänkningar både i Sverige men även globalt så det här borde ju addera lite bränsle.

Men där vi står och går nu så hamnar det såklart lite i skuggan av Iran-krisen.

Samtidigt så kommer ju den här typen av omvärldshändelser nästan varje eller vartannat år. Även fast det känns extremt dramatiskt när det väl händer så har börsen en tendens att ta sig förbi de här hinderna.

De allra flesta andra sektorerna kommer ju att vara vinnare. Men det finns många olika scenarier framåt och olika scenarion ger olika sektorer som vinnare.

3. Du har tittat närmare på det stora ras vi fått i mjukvaruaktier världen över senaste halvåret, för de som inte hängt med – vad har hänt och varför?

I grund och botten så beror ju det här mjukvaruraset till fullo på framfarten vi har haft inom AI.

Eller mer konkret: vad AI kan innebära för de mjukvarubolagen även om det inte är något som syns i siffrorna här och nu.

Om man blickar tillbaka två år så var alla övertygad om att mjukvarubolag som var vinnare då även skulle vara det i dag. Men om tio år eller längre fram så kan man ju inte vara lika konfident kring det nu.

Skälet till AI-oron går egentligen att dela upp i två olika fack.

Det ena är att med AI så blir det betydligt mycket lättare att replikera de mjukvaruprogram som finns i marknaden idag. Dels kan det göras inhouse av kunderna om det är något som är väldigt simpelt, dels kan nya uppstickare som bygger från grunden på AI replikera det som redan har funkat.

Det kan exempelvis vara ett lönesystem i ett väldigt litet bolag som har fem anställda. Det handlar om att de historiska vinnarna inte har det här produktförsprånget länge.

Men med AI så kommer ju många av delarna i arbetsflödet kunna hanteras av mjukvaran själv eller agenter i mjukvaran. Då behövs inte en användare som gör alla steg.

Den andra AI-risken är betalningsmodellen. Branschstandard för hur man tar betalt för mjukvara har ju varit antalet användare. Desto fler användare desto mer får du betalt.

Raset började i slutet av hösten men tog rejält fart i början av 2026. Antropics framgångar med Claude har spätt på nedgången ännu mer.

Så här kommer bolagen behöva ställa om sina prismodeller för att inte tappa intäkter i takt med att användarna kanske faller.

Enligt det index vi kikar på var de amerikanska mjukvaruaktierna som mest ned 30 procent men har återhämtat sig något nu och är bara ned 20 procent sedan årsskiftet.

4. Så är det läge att fiska upp några av dessa mjukvaru-aktier – och vilka i så fall?

Jag tror att man måste vara selektiv.

Man kan inte ”strutsa” för de effekterna AI kan få och de riskerna det för mer sig. Men det är helt klart så att det finns bra köplägen på sina håll.

Tittar vi i Sverige, som ju är vårt främsta univers, så tycker jag att Lime Technologies (börskurs Lime technologies) är ett bra exempel på sådant läge.

Det man letar efter i det här raset är bolag som bidrar med något som är verksamhetskritiskt. Där det inte får gå fel i processerna och där kunderna inte vill ta en risk eftersom effekterna om det går fel är så stora.

Och där tycker jag att Lime tickar de boxarna i relativt stor utsträckning i alla fall. Dels så är de djupt integrerade i kunderna, dels så har de en viktig produkt för bolagen.

Amerikanska Microsoft skulle också kunna passa in på den beskrivningen.

Lime är det ett bolag som till och med skulle kunna driva marginalerna uppåt med hjälp av AI-effektivisering.

Utanför Sverige – som ju egentligen inte är vårt univers – tycker jag att tyska SAP är ett av de bolag som tickar de flesta boxarna. Fördelen för SAP är också att de framförallt riktar sig mot väldigt stora organisationer.

5. Avslutningsvis – ni har också varje månad ett förslag på aktier att satsa på på kort sikt – vilka aktier ser mest spännande ut i maj?

Den ”korta portföljen” handlar om att vi analytiker, 17 till antalet i Sverige, sätter oss ned och tar fram våra bästa idéer i varje sektor.

Sen har vi en gemensam diskussion där vi bollar hur vi ska positionera portföljen på kort sikt.

När vi tar in ett bolag så är det inte nödvändigtvis att vi tror att den kommer funka just den månaden. Men vi tror att den kommer funka på kort sikt.

En lyckträff var exempelvis Fortnox som vi hade med i portföljen när det kom ett bud. Aktien hade varit med i en eller två månader och hade laggat index ganska mycket. Men efter budet steg den 40 procent.

I maj tror jag särskilt på hjälmbolaget Mips (börskurs Mips) och spelbolaget (Paradox Interactive).

Paradox kom med rapport som var starkare än befarat.

Vi tycker inte nuvarande värdering implicerar någon starkare tro till tillväxt kommande tid men ser ett potentiellt skift i sentiment kommande veckor då vi väntar oss mer information om det senaste signade förlagsavtalet och potentiellt annonseringar av uppföljare till nyckelfranchises.

Även Mips har lagts in i portföljen, efter ett kvartal med organisk tillväxt på 25 procent.

Bolagets organiska tillväxt väntas accelerera ytterligare, samtidigt som förvärvet av Koroyd får genomslag på både tillväxt och marginaler. Med ett rörelseresultat som väntas fördubblas under helåret 2026 ser vi goda förutsättningar för en stark kursutveckling.

