Ukraina kan bli EU-medlem – utan rösträtt

Volodymyr Zelenskyjs Ukraina har länge velat närma sig EU, men processen bromsas av länder som Ungern. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Majoriteten av alla EU-länder vill göra Ukraina till medlem i unionen, men motvilliga länder bromsar processen. Nu diskuteras en ny lösning för att runda problemet.

Det råder sedan länge tuffa förhandlingarna om att ta in länder som Ukraina och Moldavien.

Länder som Sverige och Österrike vill gärna utvidga unionen, men processen har block­erats av Ungern och flera andra medlemsstater.

Nu överväger EU ett nytt sätt att hantera utvidgningen. Nya medlemsländer ska tillfälligt kunna stå utan fulla rösträttigheter, skriver Politico.

Ingen vetorätt

Enligt diplomatiska källor diskuteras idén informellt mellan medlemsländer och EU-kommissionen.

Modellen skulle låta kandidatländer bli medlemmar och få tillgång till många av EU:s förmåner, men utan vetorätt i unionens beslutsfattande tills institutionella reformer genomförts.

På så sätt skulle unionen kunna växa utan att först ändra sina grundfördrag – något som flera länder motsätter sig.

Har inte utvidgats på tolv år

Bakgrunden är ett växande missnöje över att utvidgningsprocessen i praktiken stått stilla i över ett decennium.

Kroatien blev det senaste landet att gå med 2013, medan kandidatländer som Montenegro, Serbien och Nordmakedonien väntat i åratal utan framsteg.

Samtidigt har kriget i Ukraina gjort EU:s utvidgning till en strategisk fråga, då medlemskap ses som ett centralt verktyg mot ryskt inflytande i regionen, skriver Reuters.

Får stöd i Tyskland

Flera medlemsländer, däribland Sverige, försöker nu driva på för en snabbare process.

De menar att en stegvis integration kan hålla kandidatländernas reformvilja vid liv och samtidigt skydda EU:s beslutsförmåga.

Förslaget får stöd från politiker i Tyskland och från representanter i Västra Balkan, som ser det som ett realistiskt sätt att gå framåt.

“Utvidgningen får inte bromsas av att enskilda EU-medlemsstater blockerar reformer”, säger Anton Hofreiter, ordförande för den tyska förbundsdagens Europautskott.

Tvekar inför reformen

Motståndet är dock betydande. Ungern, Frankrike och Nederländerna har hittills motsatt sig att avskaffa vetorätten för befintliga medlemmar, vilket gör en fullständig reform svår att genomföra.

Samtidigt växer tvekan i flera huvudstäder inför att snabbt ta in nya medlemmar, inte minst på grund av inrikespolitisk oro och ökat stöd för högerpopulistiska partier.

EU-kommissionen väntas inom kort presentera sin årliga bedömning av kandidatländernas framsteg. Där kan även förslag om interna reformer inför framtida utvidgning ingå.

Johannes Stenlund
