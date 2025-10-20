Majoriteten av alla EU-länder vill göra Ukraina till medlem i unionen, men motvilliga länder bromsar processen. Nu diskuteras en ny lösning för att runda problemet.
Ukraina kan bli EU-medlem – utan rösträtt
Det råder sedan länge tuffa förhandlingarna om att ta in länder som Ukraina och Moldavien.
Länder som Sverige och Österrike vill gärna utvidga unionen, men processen har blockerats av Ungern och flera andra medlemsstater.
Nu överväger EU ett nytt sätt att hantera utvidgningen. Nya medlemsländer ska tillfälligt kunna stå utan fulla rösträttigheter, skriver Politico.
Ingen vetorätt
Enligt diplomatiska källor diskuteras idén informellt mellan medlemsländer och EU-kommissionen.
Modellen skulle låta kandidatländer bli medlemmar och få tillgång till många av EU:s förmåner, men utan vetorätt i unionens beslutsfattande tills institutionella reformer genomförts.
På så sätt skulle unionen kunna växa utan att först ändra sina grundfördrag – något som flera länder motsätter sig.
Har inte utvidgats på tolv år
Bakgrunden är ett växande missnöje över att utvidgningsprocessen i praktiken stått stilla i över ett decennium.
Kroatien blev det senaste landet att gå med 2013, medan kandidatländer som Montenegro, Serbien och Nordmakedonien väntat i åratal utan framsteg.
Samtidigt har kriget i Ukraina gjort EU:s utvidgning till en strategisk fråga, då medlemskap ses som ett centralt verktyg mot ryskt inflytande i regionen, skriver Reuters.
Får stöd i Tyskland
Flera medlemsländer, däribland Sverige, försöker nu driva på för en snabbare process.
De menar att en stegvis integration kan hålla kandidatländernas reformvilja vid liv och samtidigt skydda EU:s beslutsförmåga.
Förslaget får stöd från politiker i Tyskland och från representanter i Västra Balkan, som ser det som ett realistiskt sätt att gå framåt.
“Utvidgningen får inte bromsas av att enskilda EU-medlemsstater blockerar reformer”, säger Anton Hofreiter, ordförande för den tyska förbundsdagens Europautskott.
Tvekar inför reformen
Motståndet är dock betydande. Ungern, Frankrike och Nederländerna har hittills motsatt sig att avskaffa vetorätten för befintliga medlemmar, vilket gör en fullständig reform svår att genomföra.
Samtidigt växer tvekan i flera huvudstäder inför att snabbt ta in nya medlemmar, inte minst på grund av inrikespolitisk oro och ökat stöd för högerpopulistiska partier.
EU-kommissionen väntas inom kort presentera sin årliga bedömning av kandidatländernas framsteg. Där kan även förslag om interna reformer inför framtida utvidgning ingå.
