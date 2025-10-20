Ukraina kan bli EU-medlem – utan rösträtt

Det råder sedan länge tuffa förhandlingarna om att ta in länder som Ukraina och Moldavien.

Länder som Sverige och Österrike vill gärna utvidga unionen, men processen har block­erats av Ungern och flera andra medlemsstater.

Nu överväger EU ett nytt sätt att hantera utvidgningen. Nya medlemsländer ska tillfälligt kunna stå utan fulla rösträttigheter, skriver Politico.

Ingen vetorätt

Enligt diplomatiska källor diskuteras idén informellt mellan medlemsländer och EU-kommissionen.

Modellen skulle låta kandidatländer bli medlemmar och få tillgång till många av EU:s förmåner, men utan vetorätt i unionens beslutsfattande tills institutionella reformer genomförts.

På så sätt skulle unionen kunna växa utan att först ändra sina grundfördrag – något som flera länder motsätter sig.