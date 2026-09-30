Nya fenomenet – klyftan växer mellan vanliga rika och extremt rika i USA

Få individer – men med ofattbara tillgångar

Gruppen som utgör den absoluta toppen, den översta 0,1 procenten av befolkningen, sitter på astronomiska summor. Deras samlade nettovärde uppgår till svindlande 28 biljoner dollar. Denna siffra motsvarar omkring 15 procent av samtliga hushållstillgångar i landet, de galet rika har en genomsnittlig hushållsförmögenhet på över 200 miljoner dollar vardera. Förmögenhetskoncentrationen har därmed nått nivåer som saknar motstycke i modern tid.

”Det genomsnittliga hushållet i den översta 0,1 % innehar över 3 000 gånger så mycket förmögenhet som ett hushåll i den lägsta halvan”, uppger WSJ.

Det är inte enbart löneinkomster som skapar detta enorma gap utan ägandet av kapital och aktier. När börsen slår rekord och värdet på stora företag och investeringar skjuter i höjden gynnas just den lilla skara människor som äger lejonparten av dessa tillgångar.

ANNONS

”Få amerikaner tror att deras barn kommer att få det bättre än de själva hade det och statistiken antyder att de har rätt”, påpekas det i analysen från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som konstaterar att de rikaste amerikanerna har sett sin totala förmögenhet mer än fördubblas sedan slutet av 2019.

Får konsekvenser för USA:s samhällsstruktur

Denna utveckling sätter fingret på en djupgående ekonomisk polarisering. När en exklusiv elit drar ifrån resten av den rika befolkningen skapas nya ekonomiska skikt som gör den klassiska definitionen av överklass föråldrad. Det handlar inte längre om att vara rik i allmänhet utan om att tillhöra den absoluta gräddan som kontrollerar lejonparten av de finansiella marknadernas frukter.

Politiker och ekonomer ställs nu inför svåra frågor om hur denna koncentration av kapital påverkar den breda ekonomiska tillväxten. Vissa bedömare varnar för att en allt för stor ojämlikhet kan skada den långsiktiga stabiliteten och hämma investeringar i andra delar av ekonomin.

Ojämlikhet är delvis ett resultat av stigande inkomster i toppen och särskilt bland de växande skarorna av välbärgade grupper, men gapet inom själva toppen växer snabbare än någonsin, understryker ekonomiska experter, berättar WSJ.