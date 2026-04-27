Så spenderar de ultrarika sina pengar under 2026

Egen klass

Ultrarika lever dock i en klass för sig själva, det har de råd med, och vill helst inte beblanda sig med vanligt folk om de verkligen inte behöver göra det.

De ultrarika betalar miljoner – bara för att slippa oss andra.

Enligt den senaste rapporten från den globala fastighetskonsulten Knight Frank vill de ultrarika ha full kontroll på sina pengar under 2026.

Att äga en superyacht, eller varför inte två, tillsammans med privatjets har fått ett nytt uppsving.

Det är ett sätt att resa snabbt – och ännu viktigare privat – runt i världen för att besöka sina olika boenden som man har skaffat i en rad länder.

ANNONS

Privata öar och privatjet, så ser vardagen ut för USA:s ultrarika som söker total avskildhet. (Foto: Canva)

Fler superyachter

Försäljningen av superyachter steg med 70 procent under fjolåret, jämfört med året innan, och landade på den nätta prislappen 8,5 miljarder dollar, berättar Forbes.

Att ha en privatjet handlar vidare inte om att glänsa utan om att ta sig mellan möten och till platser på så kort tid som möjligt.

Kom ihåg – tid är pengar – särskilt för ultrarika.

Resandet med privatjet drog iväg ordentligt under 2025 visar de senaste siffrorna, där flygningarna mellan Abu Dhabi och London exempelvis ökade med 238 procent.

Unika erfarenheter

Den stora skillnaden för ultrarika under 2026 är att de vill ha unika erfarenheter.

Att ha många boenden runt om i världen gör det lättare att få spännande erfarenheter på olika platser.

ANNONS

Det handlar inte bara om att äga dyrbara saker, nu ska det istället vara erfarenheter som egentligen kan vara helt gratis.

”Lyx är fortfarande en attraktiv investering, men vad som räknas som lyx håller på att förändras. Förväntningarna är högre, och fler köpare vill ha upplevelser, inte bara saker”, uppger Liam Bailey, på Knight Frank.

