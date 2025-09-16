Styrkebeskedet: Lovande trend för svensk ekonomi

Statistiska Centralbyrån är kanske inte gemene mans favoritmyndighet, men i dag bjuder man på positiva nyheter. Den inhemska ekonomin stärks och utvecklingen befäster en ljusning för svensk ekonomi.

Efter flera år av liten eller utebliven tillväxt är allas blickar riktade mot 2026. Det är året då såväl Sveriges regering som Riksbanken tror på tillväxt. Och andra halvan av 2025 börjar antyda att vi redan kan vara på god väg.

Statistiken pekar uppåt

BNP ökade med 0,5 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före och med 1,4 procent i årstakt. Hushållens konsumtion steg med 0,4 procent, medan de fasta bruttoinvesteringarna ökade med hela 1,7 procent. Även exporten bidrog positivt, upp 0,7 procent, men importen steg ännu mer med 3,1 procent, skriver man i sammanfattningen av rapporten.

“Även om det inte handlar om någon jättestark tillväxt i den svenska ekonomin betyder det ändå att trenden så smått pekar uppåt efter en lång period där ekonomin gått närmast sidledes”, säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

Drivkraften bakom uppgången finns främst i tjänstesektorn, där produktionen växte med 0,9 procent på kvartalet. Industrin visade också ett litet uppsving på 0,8 procent, medan byggsektorn fortsatt är en tydlig svag punkt och backade med 0,7 procent.

Hushåll och investeringar i fokus för svensk ekonomi

Rapporten visar också på ett förändrat beteende bland hushållen. Sparandet har minskat något, samtidigt som konsumtionen försiktigt ökar. Det indikerar en större tilltro till ekonomin. För företagen är utvecklingen av investeringarna särskilt viktig. Ökningen på 1,7 procent i bruttoinvesteringar signalerar att många nu vågar blicka framåt och rusta för tillväxt.

Samtidigt råder det ingen tvekan om att ekonomin fortfarande är skör. Byggbranschen kämpar med fallande bostadsproduktion och höga räntor. Offentlig sektor visar dessutom en nedgång i förädlingsvärdet, vilket innebär minskad aktivitet hos stat och kommun.

Svensk ekonomi i ett internationellt sammanhang

I den internationella jämförelsen står Sverige ändå relativt starkt. BNP-tillväxten på 1,4 procent i årstakt placerar landet något över snittet i euroområdet, även om export och industriella investeringar fortfarande är beroende av den globala konjunkturen.

Med andra ord är det för tidigt att ropa faran över. Men SCB:s siffror visar en tydlig ljusning. Efter fyra magra år växer hoppet om att 2026 kan bli året då svensk ekonomi återfår styrfart.