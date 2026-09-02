Nvidias vd: AI skapar just nu hundratusentals jobb

Enligt Jensen Huang blir effekterna enormt positiva. Han avfärdar farhågorna om horder av människor som kastas ut i arbetslöshet.

”Glöm inte chipfabrikerna som skapas – förpackningsindustrin, datorfabrikerna och alla AI-fabrikerna som skapas – hundratusentals jobb skapas just nu”, säger Huang.

Vitt skilda åsikter om AI och jobben

Bill Gates har i ett nyligen publicerat brev uttryckt stor oro och varnat för massarbetslöshet till följd av AI-explosionen. Konsekvenserna av det underskattas, anser han.

Omvänt har Jensen Huang hela tiden hållit fast vid sin övertygelse om att tekniken skapar fler jobb än den eliminerar.

Det ligger förstås i Nvidiachefens intresse att ha den åsikten. Nvidia är i högsta grad delaktig i AI-utvecklingen som ledande chiptillverkare.