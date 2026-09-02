Nvidias högste chef anser att oron för massarbetslöshet på grund av AI inte stämmer med verkligheten. Tvärtom genererar den nya tekniken ”hundratusentals jobb”, hävdar Jensen Huang.
Nvidias vd: AI skapar just nu hundratusentals jobb
Det var Microsofts medgrundare Bill Gates som tog upp ämnet med Huang på Fox Business.
Gates frågade Nvidias vd hur AI, artificiell intelligens, kommer att påverka arbetsmarknaden.
Enligt Jensen Huang blir effekterna enormt positiva. Han avfärdar farhågorna om horder av människor som kastas ut i arbetslöshet.
”Glöm inte chipfabrikerna som skapas – förpackningsindustrin, datorfabrikerna och alla AI-fabrikerna som skapas – hundratusentals jobb skapas just nu”, säger Huang.
Vitt skilda åsikter om AI och jobben
Bill Gates har i ett nyligen publicerat brev uttryckt stor oro och varnat för massarbetslöshet till följd av AI-explosionen. Konsekvenserna av det underskattas, anser han.
Omvänt har Jensen Huang hela tiden hållit fast vid sin övertygelse om att tekniken skapar fler jobb än den eliminerar.
Det ligger förstås i Nvidiachefens intresse att ha den åsikten. Nvidia är i högsta grad delaktig i AI-utvecklingen som ledande chiptillverkare.
Så ser Nvidias vd på teknikutvecklingen
”Allas jobb förändras. Vissa jobb kommer att försvinna. Många nya jobb kommer att skapas”, säger Huang och hänvisar till det avtryck teknologi satt historiskt.
Det har lett till ”otroliga framsteg”, konstaterar han.
Nvidiatoppen tillägger, enligt Fortune som refererar till Fox Business, att tjänstemannajobb inte är hotade akut. Dessa jobb kommer inte att försvinna den närmaste tiden, säger han.
Och han tror, säger han, att AI kommer mynna ut i en boom inom yrkesutbildningen.
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Jensen Huang: Det bådar gått för USA
Den gigantiska infrastrukturutbyggnad som nu sker och som banar väg för AI att ta ännu mer plats än vad som redan är fallet driver en ökad efterfrågan på rörmokare, elektriker, tekniker och andra duktiga yrkespersoner, enligt Jensen Huang.
”Att ha en stor population av kvalificerad arbetskraft och människor som bygger saker, som tillverkar saker med sina händer, är enormt för USA”, säger den 63-årige mångmiljardären vidare.
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