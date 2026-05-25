Många oroar sig för att AI ska göra dem överflödiga på sitt nuvarande jobb. I Kalifornien kan framtida reglering lindra fallet något.
Politiker öppnar för avgångsvederlag - om AI tar ditt jobb
Kalifornien vill utreda nya former av avgångsvederlag och ekonomiskt stöd för personer som förlorar jobbet till följd av AI.
Delstaten blir därmed först i USA med att formellt ta fram en politisk strategi för hur arbetsmarknaden ska hantera teknikskiftet.
Guvernören Gavin Newsom har gett statliga myndigheter sex månader på sig att lämna förslag på reformer.
Flera förslag ska analyseras
Fokus ligger på hur arbetstagare ska kompenseras när automatisering och generativ AI ersätter tjänstemän inom bland annat kundservice, marknadsföring, programmering och administration.
Bland de modeller som nu ska analyseras finns utökade avgångsvederlag, förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och olika former av medborgarlön.
Det skull exempelvis kunna innebära att invånare får del av avkastningen från företag och investeringsfonder, rapporterar BFMTV.
Även personalägande och omskolning pekas ut som möjliga verktyg för att mildra effekterna av AI-drivna personalnedskärningar.
Techbolag säger upp mycket folk
Bakgrunden är en växande oro över att AI-utvecklingen kan slå ut stora grupper av tjänstemannajobb under de kommande åren.
Samtidigt fortsätter teknikbolag att säga upp personal i snabb takt. Meta har nyligen varslat omkring 8 000 anställda, motsvarande tio procent av bolagets personalstyrka.
Även Amazon, Cisco och Intel har genomfört omfattande nedskärningar där AI och effektivisering lyfts fram som centrala orsaker, skriver The New York Times.
Kan behöva ersätta anställda
Diskussionen handlar inte bara om arbetslöshet utan också om hur vinsterna från AI ska fördelas.
Kalifornien vill undersöka om dagens skattesystem missgynnar mänskligt arbete samtidigt som företag får ekonomiska incitament att automatisera verksamheter.
Delstaten öppnar därför för modeller där företag som ersätter anställda med AI kan få större ansvar för finansieringen av stöd till de som förlorar sina jobb.
Medborgarlön är ett alternativ
Liknande diskussioner pågår redan i flera länder. Storbritannien, Japan och Sydkorea har utrett olika former av basinkomst som svar på teknologisk arbetslöshet.
Kinesiska domstolar har redan i vissa fall gett ersättning till anställda som sagts upp efter att AI-system tagit över deras arbetsuppgifter.
Kaliforniens initiativ ses nu som ett möjligt första steg mot en bredare amerikansk debatt om avgångsvederlag och ekonomisk trygghet i AI-eran.
