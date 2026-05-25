Politiker öppnar för avgångsvederlag - om AI tar ditt jobb

Techbolag säger upp mycket folk

Bakgrunden är en växande oro över att AI-utvecklingen kan slå ut stora grupper av tjänstemannajobb under de kommande åren.

Samtidigt fortsätter teknikbolag att säga upp personal i snabb takt. Meta har nyligen varslat omkring 8 000 anställda, motsvarande tio procent av bolagets personalstyrka.

ANNONS

Även Amazon, Cisco och Intel har genomfört omfattande nedskärningar där AI och effektivisering lyfts fram som centrala orsaker, skriver The New York Times.

Kan behöva ersätta anställda

Diskussionen handlar inte bara om arbetslöshet utan också om hur vinsterna från AI ska fördelas.

Kalifornien vill undersöka om dagens skattesystem missgynnar mänskligt arbete samtidigt som företag får ekonomiska incitament att automatisera verksamheter.

Delstaten öppnar därför för modeller där företag som ersätter anställda med AI kan få större ansvar för finansieringen av stöd till de som förlorar sina jobb.

Medborgarlön är ett alternativ

Liknande diskussioner pågår redan i flera länder. Storbritannien, Japan och Sydkorea har utrett olika former av basinkomst som svar på teknologisk arbetslöshet.

Kinesiska domstolar har redan i vissa fall gett ersättning till anställda som sagts upp efter att AI-system tagit över deras arbetsuppgifter.

Kaliforniens initiativ ses nu som ett möjligt första steg mot en bredare amerikansk debatt om avgångsvederlag och ekonomisk trygghet i AI-eran.

ANNONS

Läs mer: Modellen har gjort amerikaner rika – nu vill fler följa den. Realtid