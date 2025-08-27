Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen.

Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att Peking avskräcker lokala företag från att företagets AI-chips.

ANNONS

Techbolaget inte i närheten av Nvidia

Även om Nvidia-utmanaren Cambricon nu uppger en intäktsökning med mer än 4 000 procent jämfört med motsvarande halvår i fjol, så kan det kinesiska teknikbolaget inte tillnärmelsevis mäta sig med bjässen Nvidia, som rapporterade intäkter på 44 miljarder dollar för kvartalet februari till april.

Senare i afton i USA, efter börsens stängning på Wall Street, släpper Nvidia resultatrapporten för Q2. Rapporten kommer att ge eko på världens största börser då förväntan är spänd men hög på världens högst värderade börsföretag.

Läs mer: Spänd väntan på Nvidias besked DagensPS

Cambricon i Kina meddelar att företagets intäkter steg till 402,7 miljoner dollar under årets första halvår, och att vinsten nådde 1,04 miljarder yuan, skriver CNBC och konstaterar att gapet till Nvidia därmed är stort.