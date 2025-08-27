Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nvidias Kina-rival ökar 4 000 procent i omsättning

Nvidia
Nvidia, med vd:n Jensen Huang, stöter nu på hårdare konkurrens från kinesiska uppstickare, däribland Cambricon som ökar omsättningen 4 000 procent, enligt egen utsago. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Halvledarföretaget Cambricon i Kina ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret, berättar CNBC.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I Kina tävlar teknikföretagen om att bli en utmanare till den amerikanska chipjätten Nvidia, påhejade av en medveten teknikexpansion från den kinesiska kommunistregimen.

Den amerikanska chiptillverkaren har samtidigt gjort comeback i Kina men rapporter pekar enligt CNBC på att Peking avskräcker lokala företag från att företagets AI-chips.

ANNONS

Techbolaget inte i närheten av Nvidia

Även om Nvidia-utmanaren Cambricon nu uppger en intäktsökning med mer än 4 000 procent jämfört med motsvarande halvår i fjol, så kan det kinesiska teknikbolaget inte tillnärmelsevis mäta sig med bjässen Nvidia, som rapporterade intäkter på 44 miljarder dollar för kvartalet februari till april.

Senare i afton i USA, efter börsens stängning på Wall Street, släpper Nvidia resultatrapporten för Q2. Rapporten kommer att ge eko på världens största börser då förväntan är spänd men hög på världens högst värderade börsföretag.

Läs mer: Spänd väntan på Nvidias besked DagensPS

Cambricon i Kina meddelar att företagets intäkter steg till 402,7 miljoner dollar under årets första halvår, och att vinsten nådde 1,04 miljarder yuan, skriver CNBC och konstaterar att gapet till Nvidia därmed är stort.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kina vill minska beroendet av USA

Dock vittnar det starka lyftet för Cambricon om, enligt den amerikanska nyhetskanalen, om hur teknikföretag i Kina, som är världens näst största ekonomi, söker alternativ till Nvidia med risken hängande över sig att bli helt avskurna från amerikansk teknik.

ANNONS

Kinesiska teknikjättar uppges använda lokala chips, men även Nvidia-hårdvara om det är möjligt.

Tidigare i år stoppades Nvidia från att sälja sitt nedskalade H20-chip till Kina.

Nvidia tvingas dela vinsten med Trump

I dag får chiptillverkaren exportera till Kina igen, men på villkoret att 15 procent av intäkterna på försäljningen till landet delas med USA:s regeringen.

Kinesiska Cambricons aktier uppges ha fördubblats i år och börsvärdet ska ha ökat med drygt 40 miljarder dollar, enligt S&P Capital IQ.

Totalt är teknikföretaget börsvärde, enligt dessa uppskattningar, omkring 80 miljarder dollar.

Det kan jämföras med Nvidia, som passerat en bra bit över 4 biljoner dollar i börsvärde på Wall Street i New York.

Läs även: Kinas fastighetssektor skakad av jättens skamliga exit DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
chipIntäkterKinaNvidiaOmsättningTeknikföretagUSAUtmanare
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS