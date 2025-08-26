Kinas fastighetssektor skakad av jättens skamliga exit

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Landets bostadsmarknad fortsätter hacka

På den kinesiska bostadsmarknaden uppges priserna fortsatt vackla, liksom investeringarna och byggaktiviteten även om dramatiken har sjunkit något, precis som för fastighetsbolagen.

Dock berättar Andy Xie, en oberoende ekonom i Shanghai, försäljningsvolymen av nya bostadsfastigheter halverats de senaste fyra åren vid sidan av halverade bostadspriser i mindre städer och förorter till större städer.

I centrala områden i städer som anses ha ”högsta rang” är prisnedgången 30 procent, enligt ekonomen.

”Anpassningen är inte över. Men ekonomin har redan absorberat det mesta av effekterna”, säger han till CNBC och får medhåll av Changchun Hua, chefekonom för Stor-Kina på KKR:

”Kinas korrigering av bostadsmarknaden är fortfarande en motvind, även om vi förutspår en mindre motvind under de närmaste åren”.

Konkursvågen i Kinas fastighetssektor avtar?

Leonard Law, senior kreditanalytiker på Lucror Analytics, som också uttalar sig i artikeln, förklarar att de flesta privata utvecklare inom Kinas fastighetssektor redan har fallerat och är föremål för skuldsanering.

Hans bedömning är att den värsta vågen av konkurser i Kinas fastighetssektor nu är förbi.

