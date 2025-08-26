Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Fastigheter

Kinas fastighetssektor skakad av jättens skamliga exit

Kina
Evergrande har länge vållat Kinas ekonomi smärta och dragit ner landets ekonomiska tillväxt. (Foto: Mahesh Kumar A./AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

I måndags avnoterades pinsamt Kinas fastighetsbjässe Evergrande från Hongkongbörsen och går nu till historien som ”världens mest skuldsatta byggherre”, skriver CNBC.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Åtta år efter börsnoteringen 2009 toppade Evergrandes börsvärde på 51,7 miljarder dollar.

Det var 2017 och fastighetsjättens aktier var glödheta.

ANNONS

Men i dag, med facit i hand och kraschen i närminne, står den tidigare så stolta byggherren i Kina med skulder på över 300 miljarder dollar och ”minst hundratals oavslutade projekt över hela landet”, konstaterar den amerikanska nyhetskanalen.

Läs mer: Fastighetsjätten slängs ut från börsen DagensPS

Evergrande symbol för Kinas fastighetskris

Däremot verkar en konsolidering av fastighetsbolagen som backas upp av den kinesiska staten vara oundviklig.

Evergrande fick likvaditionsorder i januari 2024, då stoppades handeln med företagets aktier vilket fick till följd att fastighetskoncernens marknadsvärde störtdök till 275 miljoner dollar, framgår det.

Evergrande har länge vållat Kinas ekonomi smärta och dragit ner landets ekonomiska tillväxt.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Landets bostadsmarknad fortsätter hacka

ANNONS

På den kinesiska bostadsmarknaden uppges priserna fortsatt vackla, liksom investeringarna och byggaktiviteten även om dramatiken har sjunkit något, precis som för fastighetsbolagen.

Dock berättar Andy Xie, en oberoende ekonom i Shanghai, försäljningsvolymen av nya bostadsfastigheter halverats de senaste fyra åren vid sidan av halverade bostadspriser i mindre städer och förorter till större städer.

I centrala områden i städer som anses ha ”högsta rang” är prisnedgången 30 procent, enligt ekonomen.

”Anpassningen är inte över. Men ekonomin har redan absorberat det mesta av effekterna”, säger han till CNBC och får medhåll av Changchun Hua, chefekonom för Stor-Kina på KKR:

”Kinas korrigering av bostadsmarknaden är fortfarande en motvind, även om vi förutspår en mindre motvind under de närmaste åren”.

Konkursvågen i Kinas fastighetssektor avtar?

Leonard Law, senior kreditanalytiker på Lucror Analytics, som också uttalar sig i artikeln, förklarar att de flesta privata utvecklare inom Kinas fastighetssektor redan har fallerat och är föremål för skuldsanering.

Hans bedömning är att den värsta vågen av konkurser i Kinas fastighetssektor nu är förbi.

Läs också: Evergrandes gigantiska fusk värre än Enronfallet DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BNPEvergrandeFastighetssektornHongkongbörsenKinaKrasch
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS