Spänd väntan på Nvidias besked

När de amerikanska börserna stängt onsdag kommer Nvidia att rapportera sitt senaste kvartal, en händelse som marknaden ser fram emot intensivt.

Aktien beräknas enligt Investopedia röra sig cirka 6,4 procent i endera riktningen till slutet av veckan.

En så stor rörelse, relaterad till stängningskurs måndag, skulle placera aktien endera på 191,25 dollar, en rekordhög nivå som ger Nvidia ett börsvärde på 4,67 biljoner dollar, eller på 168,41 dollar, i så fall aktiens lägsta kurs sedan mitten av juli.

Världens mest värdefulla

Nvidia har rapporterat vinst 10 gånger sedan lanseringen av Chat GPT, i slutet av 2022, utlöste den AI-feber som gjort bolaget till världens mest värdefulla.

Aktien har redovisat tvåsiffriga lyft dagarna efter 4 av dessa rapporter, senast i maj 2024.

Men Nvidias vinst har svårt att nå den exceptionellt höga ribba som Wall Street gett företaget efter dess framgångar.

Vid de fyra senaste kvartalsrapporterna har Nvidia-aktien rört sig med i genomsnitt 3,2 procent, från rapport till respektive veckas slut.

Endast vid ett av dessa tillfällen, vid den senaste rapporten i maj, avslutade Nvidia veckan över den nivå där den var innan rapporten.

