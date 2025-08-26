Dagens PS
Spänd väntan på Nvidias besked

Spänd väntan på Nvidias kvartalsrapport
”Allt ljus på mig” är en närmast onödig uppmaning från Nvidias vd Jensen Huang. Inför onsdagens rapport är allt fokus på Nvidia. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Att allt står still är en överdrift, men väntan på Nvidias onsdagsbesked är massiv. Analytiker räknar med stor handel och stora rörelser.

När de amerikanska börserna stängt onsdag kommer Nvidia att rapportera sitt senaste kvartal, en händelse som marknaden ser fram emot intensivt.

Aktien beräknas enligt Investopedia röra sig cirka 6,4 procent i endera riktningen till slutet av veckan.

En så stor rörelse, relaterad till stängningskurs måndag, skulle placera aktien endera på 191,25 dollar, en rekordhög nivå som ger Nvidia ett börsvärde på 4,67 biljoner dollar, eller på 168,41 dollar, i så fall aktiens lägsta kurs sedan mitten av juli.

Världens mest värdefulla

Nvidia har rapporterat vinst 10 gånger sedan lanseringen av Chat GPT, i slutet av 2022, utlöste den AI-feber som gjort bolaget till världens mest värdefulla.

Aktien har redovisat tvåsiffriga lyft dagarna efter 4 av dessa rapporter, senast i maj 2024.

Men Nvidias vinst har svårt att nå den exceptionellt höga ribba som Wall Street gett företaget efter dess framgångar.

Vid de fyra senaste kvartalsrapporterna har Nvidia-aktien rört sig med i genomsnitt 3,2 procent, från rapport till respektive veckas slut.

Endast vid ett av dessa tillfällen, vid den senaste rapporten i maj, avslutade Nvidia veckan över den nivå där den var innan rapporten.

Nvidia på China International Supply Chain Expo i Peking i juli. Bolagets prognos för Kina- handeln är något marknaden vill ha besked om. (Foto: Mahesh Kumar/AP-TT)

Vill se stark AI-efterfrågan

Nu vill investerare se att Nvidias onsdagsrapport bekräftar att efterfrågan på  AI förblir stark.

Microsoft, Alphabet och Amazon har alla i närtid stått fast vid planer på att investera hundratals miljarder dollar i år på infrastruktur för datacenter och andra satsningar.

Det har man gjort med hänvisning till en stark efterfrågan på AI och molntjänster.

Nvidia, med en uppskattad andel mellan 80 och 90 procent av marknaden för AI-chip, borde vara den största vinnaren på dessa satsningar.

Wall Street vill även ha uppdateringar av försäljningen till Kina. Nvidia varnade i maj att Trump-regimens skärningar av exportkontrollerna, skulle kunna kosta bolaget upp till 8 miljarder dollar i förlorade intäkter andra kvartalet i år.

Vill ha prognos om Kina-handeln

Tidigare under augusti gick Nvidia och konkurrenten AMD med på ett ultimatum från den amerikanska regimen, som tillåter dem att återuppta försäljningen till Kina i utbyte mot 15 procent till amerikanska staten.

Den överenskommelsen kom för sent för att påverka onsdagens resultat, men måste kommenteras i Nvidias prognos för resten av året.

Marknadens astrologer och analytiker?

Jodå, de är fortfarande ”överväldigande optimistiska” om Nvidia, konstaterar Investopedia.

Av de 14 analytiker Visible Alpha följer och som har aktuella betyg på Nvidias aktie, ger 13 aktien ”Köp” som betyg och en ett neutralt ”Behåll”.

Den genomsnittliga riktkursen är 203,38 dollar, cirka 13 procent över Nvidias stängningskurs måndag.

KvartalsrapportNvidiaUSA
