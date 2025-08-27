Nvidia slår förväntningarna men aktien backar – oro från Kina

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Intäkterna för det andra kvartalet landade på 46,7 miljarder dollar, där förväntningarna var 46,2 miljarder dollar.

Vinsten per aktie var 1,05 dollar, en bit över förväntningarna som låg på 1,01 dollar, enligt CNBC.

ANNONS

Nvidia-aktien går ner

Trots att Nvidia låg en liten bit över förväntningarna hindrade det inte aktien från att gå ner med runt 3 procent i efterhandeln.

Bolaget har precis som de andra techjättarna i USA lagt enorma summor på nya AI-investeringar och fortsätter att göra det.

Detta har väckt stor uppmärksamhet från investerare, som hoppats att det ska generera nya vinster i de företag som redan haft en god förmåga att skapa vinster.

”Men nu ser vi att investeringarna påverkar företagens fria kassaflöde, och det oroar allt fler på aktiemarknaden”, säger Alfred Bergs chef Torry Torheim.