Nvidia slår förväntningarna men aktien backar – oro från Kina

Mycket på bordet för Nvidia:vd:n Jensen Huang.
Mycket på bordet för Nvidia:vd:n Jensen Huang. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nvidia har lämnat sin rapport där det står klart att chipjätten slår förväntningarna en smula. Aktien backar ändå i efterhandeln och oron från Kina hänger kvar.

Intäkterna för det andra kvartalet landade på 46,7 miljarder dollar, där förväntningarna var 46,2 miljarder dollar.

Vinsten per aktie var 1,05 dollar, en bit över förväntningarna som låg på 1,01 dollar, enligt CNBC.

Nvidia-aktien går ner

Trots att Nvidia låg en liten bit över förväntningarna hindrade det inte aktien från att gå ner med runt 3 procent i efterhandeln.

Bolaget har precis som de andra techjättarna i USA lagt enorma summor på nya AI-investeringar och fortsätter att göra det.

Detta har väckt stor uppmärksamhet från investerare, som hoppats att det ska generera nya vinster i de företag som redan haft en god förmåga att skapa vinster.

”Men nu ser vi att investeringarna påverkar företagens fria kassaflöde, och det oroar allt fler på aktiemarknaden”, säger Alfred Bergs chef Torry Torheim.

Tillväxttakten minskar

Nvidias tillväxttakt har minskat de senaste kvartalen och ligger inte alls på samma nivåer som när AI-racet först sattes igång, berättar Yahoo Finance vidare.

Det är framför allt inom datacenter som jätten släpar efter visar de nya siffrorna, som gick ner med 1 procent inom segmentet, jämfört med föregående kvartal.

Oro över Kina

Många investerare oroar sig för vad som ska ske i Kina framöver, där landet vill hitta en värdig konkurrent till Nvidia.

Kina vill bryta sitt beroende med USA inom halvledare där ett exempel är det kinesiska halvledarföretaget Cambricon som ökade intäkterna med över 4 000 procent under första halvåret.

Cambricon i Kina meddelar att företagets intäkter steg till 402,7 miljoner dollar under årets första halvår, och bolaget har därmed fortfarande mycket kvar för att nå fram till Nvidias siffror.

I ren jämförelse redovisar den amerikanska bjässen en försäljning på 4,3 miljarder dollar inom sin speldivision i den senaste rapporten – en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Hoppfull vd

Samtidigt är vd:n Jensen Huang hoppfull inför produktionen av nästa generations Blackwell-chip.

“Den ökar i full fart och efterfrågan är extraordinär”, uppger han.

“AI-kapplöpningen är igång och Blackwell är i centrum av det hela.”

